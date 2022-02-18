恒指跌幅收窄　清晰醫療首掛瀉8%　內房股逆市造好｜持續更新

烏克蘭局勢進一步緊張，金價自去年6月以來首次突破1900美元/盎斯，隔晚美股三大指數全線急挫，港股兩日彈437點後，「黑期」今早跌約百五點。另外，恒指將於收市後公布季檢結果。



【11:00】恒指報24695點

內房股逆市造好，中海外 （0688） 升近3%；潤地 （1109） 升逾3%；碧桂園 （2007） 升0.76%。

友邦 （1299） 跌幅擴大至近2%，低見87.75元。

「眼科股」清晰醫療(1406)今日首掛開報1.59元，較招股價1.6元輕微低開後跌幅擴大，最新跌約8%，報1.48元。

【10：27】恒指報24690點

《彭博》引述白宮官員表示，總統拜登周五下午，將就俄羅斯在烏克蘭周邊駐軍的問題，舉行大西洋兩岸領導人電話會議。

市場冀烏克蘭局勢緩和，美期升幅擴大、金價跌穿1900美元，恒指跌幅收窄，恒指曾挫255點，現跌102點。道期現升0.499%；標期現升0.61%；納期現升0.75%。

【09：51】恒指報24688點

俄羅斯與烏克蘭的關係再度陷入緊張，避險資金流入金市，國際金價突破1900美元，創下去年6月以來最高水平。紐約期金價升穿1900美元，創8個月高位，金礦股逆市向好。

招金（1818）揚逾2%，山東黃金（1787）升逾1%，惟紫金（2899）跌1%； SPDR金ETF（2840）升0.92%，兩倍槓桿的南方黃金（7299）漲近2%。

另外，俄鋁（0486）跌5.67%，報8.49元。

【09：21】恒指報24633點

港股今早低開159點，報24633點。地產股及科技股多數低開。

騰訊（0700）暫時沒有變幅，快手（1024）跌逾1%，美團 （3690） 跌逾1%；阿里巴巴 （9988） 跌0.3%；藥明生物 （2269） 跌逾2%。