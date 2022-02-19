港首隻元宇宙ETF啟航　南方東英王卓峯︰配置美股　覆蓋四大主題

南方東英旗下南方東英元宇宙概念ETF（3034）將於下周一（21日）上市，每手100股，初始定價約7.8元，入場費約780元。基金組合初期持倉共有46隻股份，全以美股配置，初始規模已達900萬美元，相當於約7,000萬港元，以機構投資者為主。

南方東英高級執行董事、銷售部主管（香港及東南亞）王卓峯指，南方東英元宇宙概念ETF是全球首隻主動型的元宇宙主題ETF，更形容是香港首隻真正元宇宙概念ETF。

南方東英在Roblox及Zoom平台宣布發行南方東英元宇宙概念ETF 3034。

全面覆蓋元宇宙板塊

雖然業界亦有發行商推出類似產品，但王卓峯稱，市面上的元宇宙ETF是集中於遊戲概念及加密資產，而南方東英的元宇宙概念則圍繞四大主題，即內容、應用、基礎設施、構建技術，全面覆蓋元宇宙板塊。

今次之所以推出元宇宙ETF，王卓峯表示因為留意到投資者近年對元宇宙概念興趣濃厚、認識加深，不少機構投資者、家族辦工室、高淨值人士都開始配置相關資產，故推出產品回應需求。

南方東英高級執行董事、銷售部主管（香港及東南亞）王卓峯指，南方東英元宇宙概念ETF是全球首隻主動型的元宇宙主題ETF。

全配置美股 包括Meta、Roblox

組合方面，該產品僅配置美股，首五大持倉包括Meta（6.38%）；Roblox（6.24%）；英偉達（6.11%）；Unity（5.97%）；蘋果（5.83%），涵蓋了遊戲股、半導體、平台公司。而十大持股當中亦有騰訊（0700）的「身影」，公司指騰訊亦包含元宇宙概念，故會配置騰訊美股ADR。

與以往一些指數型或主題型ETF不同，今次採用主動型投資方式，南方東英的基金經理在基金投資範圍內生成細分主題，個別指數級的優質股會優先納入選股池，經過基金經理分析後配置及分配權重，再因應市況調整組合及權重。

個股比重不超過一成

王卓峯指，由於美股近期較為波動，尤其是增長型股份，對於新興潮流行業更要小心揀選、靈活轉倉。故此，公司希望利用基金經理的專業，適時整理投資組合，可以基於外在因素或業績期報告等時候，由基金經理主動調倉。

他補充，現時管理公司旗艦主動型基金的首席投資官王志華，他每個月都會跟團隊檢視組合，若遇上較重大的突發事件，亦會作適應部署調倉。而有關調動亦會在網頁上公布，讓投資者可知道產品最新的持倉及權重。王卓峯指，雖然產品沒有列明權重上限，但公司一般不會持倉單一股份超過10%。

Facebook改名為Meta，月初公布業績後股價急瀉兩成。（Reuters）

元宇宙龍頭績後暴瀉 或是更佳配置機會？

若有留意美股的讀者，應該記得最近Facebook母公司Meta及有「元宇宙第一股」之稱的Roblox，兩者均在公布業績後股價急瀉超過兩成，令人憂慮行業前景。王卓峯稱，雖然兩大龍頭股績後回吐，但公司的基金經理對這些公司的前景抱有信心，看好增長潛力，隨著估值回落，提供更好的配置機會。加上這一ETF涵蓋四大領域，頭十大持倉大多都擁有基礎建設的概念，是構建元宇宙的基礎。

王卓峯透露，是次推出元宇宙概念ETF是南方東英今年的主打產品，因應投資者需求，團隊付出不少人力物力開發產品。他又指，目前暫未有計劃推出更多主動型主題式ETF，先集中宣傳元宇宙概念，加強相關的投資者教育，惟未透露相關的開發及宣傳成本。

南方東英現時在港發行合共27隻ETF，新加坡則有2隻。