恒指借烏克蘭事件回調　一周跌600點　 專家：守二萬四靠一個條件

美聯儲「息魔」來勢洶洶，加上烏克蘭局勢擦搶走火，恒指連升兩周後借勢回落，全周累計挫近600點，並失守百天線（約24400點）。不過，專家指無須看淡大市，有一個條件支持港股守二萬四大關，就是最新數據顯示內地物價壓力回落，有利貨幣政策寬鬆「放水」撐經濟，建議投資者趁大市調整買入汽車股及餐飲股炒復甦。



本周港股受到兩大利淡消息拖累，恒指連升兩周後，借消息出現回調。首先是美國通脹刷四十年新高，憂聯儲下月一口氣加息半厘，刺激美國十年期債息升穿2厘關口，同時美股明顯受壓，道指一度收跌逾600點，創今年迄今最大單日跌幅。此外，烏克蘭局勢擦搶走火，避險需求推動金價突破1,900美元大關，創8個月高位。

美團一周挫逾17%，是跌幅最大藍籌，主因中國發改委提倡外賣平台減費。（資料圖片）

美團跌至半年低 藍籌股最弱

總結全周，恒指一周累跌2.32%或578點。恒生科指累跌2.09%或117點。焦點股美團全周累挫逾17%，是藍籌股跌幅第一位。主因中國發改委提倡外賣平台減費，發文件引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。市場憂美團面對減價壓力，觸發股價挫至半年低。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，可趁現時大市調整時，低吸中資汽車股。（陳嘉碧攝）

黃德几：內地通脹可控有望「放水」 利好港股

金利豐證劵研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，市場現時焦點放在聯儲加息及烏克蘭問題之上，俄羅斯和北約國家背後的角力，俄軍撤出的時間等因素仍然存變數，一旦有風吹草動，會拖累大市受壓，短線恒指料會在24000點大關之上先行整固。

不過，他又指，最新出爐的通脹數據低於預期，反映物價壓力很低，人行有空間繼續「放水」支持經濟。現時內地貨幣政策對市場有利，今年內地要穩經濟，認為對港股是十分有利的，仍有機會突破2500點關。

中國最新物價壓力回落，1月CPI （居民消費價格指數）跌穿1%，創四個月低點；生產者物價指數（PPI）按年升9.1%，不但是連續四個月升幅收窄，更創半年低位。

部署汽車股 待經濟復甦

投資部署上，他建議投資者看好內地經濟復甦的話，可趁現時大市調整時，低吸中資汽車股，因近日新能源車股王比亞迪（1211）的電動車銷售表現仍倍升，能夠受惠內需復甦。此外，進取者亦可吼估值低殘的內地餐飲股。

中金發表研究報告指出，內地自主品牌新能源汽車滲透率保持領先優勢，1月新能源乘用車批發41.2萬輛，按年增長141.4%、按月則跌18.5%，按月降幅較大，主因傳統購車淡季、補貼退坡透支等因素。分車企看，11家廠商批發銷量破萬，比亞迪、特斯拉繼續領跑；受益於奇瑞QQ冰淇淋及小螞蟻放量，奇瑞1月新能源銷量21,179萬輛，創歷史新高。