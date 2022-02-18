新世界鄭志剛：願騰出會展作檢測等用途　研借土地建「方艙醫院」

中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，香港各界都會出席並有發言，其中新世界發展（0017）行政總裁鄭志剛於會上表示，願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途，以及將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」。

鄭志剛表示，他本人及新世界集團必定盡所能，助力抗疫，當中包括以下八項：

1. 下週開始將率先派發20萬套快速抗原檢疫包，通過六家非牟利機構，派給基層市民；

2. 新世界發展將提供九龍貝爾特酒店的700間客房，作社區隔離之用；

3. 正在安排一百部大暖爐，送到各大醫院急症室，為戶外候診的市民送暖；

4. 非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途；

5. 針對目前公共醫療系統極度緊張的問題，將研究借出土地，讓政府可建立更多臨時 的「方艙醫院」；

6. 將請香港有線電視（i-CABLE），以及公司旗下的住宅、商場，24 小時播放防疫消 息，讓市民及時知道最新情況；

7. 旗下富通保險向500位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險；

8. 為解決香港「口罩荒」新世界於疫情爆發之初成立多條口罩生產線，至今已對外派發了 2000萬個口罩，未來會繼續有關工作，加强社區的防疫設備。

他表示，非常明白只有全港市民同心協力，香港才能走出疫情。如果還有他及新世界集團能夠幫忙的地方，歡迎大家提出，定會盡綿薄之力。