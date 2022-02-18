疫情｜德勤公益基金會捐逾10萬份快速測試劑　予警察、醫護人員等

本港爆發第五波疫情，對市民安全健康和經濟民生帶來了嚴重衝擊，企業紛紛出手齊心抗疫，包括會計界。四大會計師行德勤（Deloitte）旗下德勤公益基金會率先宣布，今日﹙18日﹚啟動一項支援計劃，捐贈急需的防疫物資，予一線抗疫人員、低收入家庭、貧困階層兒童和老年群體；同時，也安排向德勤員工提供一定數量試劑以減輕政府的負擔。

該基金會稱，目前已採購15萬支快速試劑，當中逾10萬份快速檢測試劑，連同口罩、消毒洗手液和衛生濕巾等物資，正透過香港不同慈善組織將物資運送至一線抗疫人員手中，包括警察部隊、醫護工作者以及社會高危人群。

德勤中國曾順福︰同心支持政府抗疫

德勤中國首席執行官曾順福表示，抗擊疫情到了關鍵時刻，德勤將盡公司所能，動員一切力量和資源，同心支持特區政府為確保香港市民生命安全和身體健康所作出的努力。

德勤中國主席兼香港德勤公益基金會秘書長周志賢則指，在危難環境下，一線抗疫人員——尤其是員警部隊和醫護工作者——依然每天堅守崗位、履行工作。整個商界均十分感激他們在抗擊疫情期間所付出的一切。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興補充，公司亦將充分利用自身的供應網路和內地各地區的採購團隊，盡力為香港提供急需的物資和支持，協助抗擊第五波新冠疫情。