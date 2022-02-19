耀才料今年港股反覆上揚　傳統股成上升動力　下季新股市場回暖

面對環球市場變幻莫測，本港第五波疫情一發不可收拾，市民應該點部署投資策略？港股已經見底？還是低處未算低？耀才證券（1428）今日主辦《2022年港股、期貨投資前景全面睇》網上講座，，剖析2022年本港股市、期貨市場以及美股市場走勢前景，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預期，本港新股市場會在下季回暖，而研究部總監植耀輝則認為新能源及儲能概念股仍可以被看好。



許繹彬：本港IPO市場有望第二季回復熾熱

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，去年本港新股市場經歷高山低谷，縱使最終跌出全球交易所集資規模頭三甲位置，但仍屬過去十年的較高水平，全年共有170間公司申請主板上市，可見本港IPO市場依然穩健。他建議投資者揀選新股時，可以留意一些行業較獨特的股份，例如上月掛牌的德盈控股（2250），從事角色知識產權業務獨特，在今年的新股市場中表現一枝獨秀。另外，他又提到準備啟動IPO的GOGOX，即港人熟悉的叫車程式GoGo Van，同樣行業獨特，有助帶動本港新股市場回復少許生氣。

許繹彬說，受中美爭拗及美國監管有增無減的影響，相信今年中概股回歸仍是本港IPO市場的主題，例如備受矚目的小紅書和中國中免等企業；預計在中概股回流潮趨勢帶動下，本港新股市場可望在第二季稍稍回暖，提醒投資者要提早做定功課，可選擇一間可靠穩健，佣金全免，孖展利率特低及資金實力雄厚的證券公司開戶及認購新股，一旦出現具爆發力的新股上市時，便可以把握賺錢良機了。

陸庭龍：2022年面對四大風險 可選另類投資對沖

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍指，踏入2022年，投資者面對四大風險因素，包括：1）通脹率被低估；2）利率上升；３）溢價的消失；以及4）俄烏等地緣政治風險升溫，或令資產價格受壓。他提醒投資者要應對風險，應要保持資產流通性高、有正現金流，甚至可以選擇一些另類投資，包括黃金、對沖基金甚至虛擬貨幣等。他建議投資者在今年可以考慮電動車、綠色能源板塊及公用股等防守型及無政策風險的股份。

李聲揚：投資非未卜先知估值很重要

Patreon作者李聲揚說：「能知三日事，富貴千萬年。」不少投資者以為投資是有關「未卜先知」的遊戲，如同預測下期六合彩號碼一樣。但細想一下就知道，預測多數是徒勞無功。反而投資者低估了鑒古知今的重要。過去幾個月，市場的最大教訓是：物極必反，估值很重要。港股之前或有不少利淡因素，但絶大多數已反映在價格。相反，隨著通脹見頂，市場適應美國加息，以及疫情有望減退，不少港股板塊均有投資價值。筆者較看好收租股，以及消費股。

植耀輝：新能源及儲能概念板塊看高一線

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股短期仍受制多個不明朗因素，包括環球通脹及央行加息潮，另外疫情演化亦會左右經濟復甦步伐，故前景仍未樂觀，預計短期仍只會維持區間上落；板塊方面則依然看好新能源及儲能概念。另外地緣緊張局勢亦支持金價油價表現，但兩者本身亦有機會出現供需失衡情況，故相關板塊亦可看高一線。

陳偉明： 料環球資金流入利好港股

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明指，港股上年「熊」絕全球，今年則很大機會跑贏全球主要股市。美股貴、港股平，本身已成强烈對比，加上今年歐美貨幣政策轉趨收緊，而內地政策開始放寬，有條件觸發環球資金流入香港股市，帶動港股向上。

陳偉明說，美國加息及收水始終會拖累科技股表現，從而限制港股整體上升動力，估計今年港股是反覆向上格局，並且由傳統經濟板塊支撑向上，策略上傾向候低吸納銀行及內險股，分注Short Put接貨，而科技股則建議在港股25,000點以上，利用期權策略沽出備兌認購期（Covered Call)）趁機減持換馬至傳統經濟板塊。