許家印：恒大繼續堅定不移做好足球　恒大足球學校成足球明星搖籃

恒大集團董事局主席許家印在2月19日召開了恒大足球管理會議，同時還調整了管理團隊。廣州足球俱樂部董事長由恒大足球學校校長王亞軍兼任，高寒任俱樂部總經理。

據《澎湃新聞》周一（20日）報道，許家印在會上強調，恒大要繼續堅定不移做好足球，下一步宗旨是紮紮實實為中國足球發展和崛起盡心盡力做貢獻。按照集團「要把恒大足球學校打造成為中國足球明星的搖籃，廣州隊要做好搖籃平台」的要求，打通從足校到俱樂部的「一條龍」人才培養之路，切實做到「足球從娃娃抓起」，一批一批地輸送優秀青少年人才，走出一條俱樂部和足校自我造血、良性循環的新路子，為振興中國足球貢獻力量。

恒大足球場地塊已被收回

據此前人民體育報道，恒大足球場地塊已被收回，準備重新拍賣。若有新的企業接手廣州俱樂部，需要看該企業是否會拍下該地塊。若不拍，城投集團會兜底拍下土地使用權。

2020年4月16日，恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司的子公司，廣州市番禺區裕垚房地產開發有限公司以底價68.13億元人民幣競得廣州市番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊。而這宗地就是恒大新足球場的所在地。

該地塊的用地面積為499,113平方米（可建設用地面積301,062平方米），建築面積941,998平方米。地塊掛牌起始價為68.13億元，該地塊折合樓面價為每平方米7,233元。

體育設施用地須建設世界一流的專業足球場，設置至少8萬個座位；專業足球場建成後一年內，競得人須引進一家中國足球協會超級聯賽俱樂部，並將本項目足球場作為其球隊主場；否則該項目球場須無償移交給廣州市體育主管部門作為公共服務設施；專業足球場須在土地交付之日起3年內建成並投入使用。

體育設施用地項目建成後，競得人須全部自持，自持物業的持有年限與土地出讓年限（40年）一致，自持物業不得分割處分，抵押、轉讓須與本項目全部自持物業整體一併辦理。

當時，恒大集團董事局副主席夏海鈞曾稱，廣州恒大足球場總投資120億元，佔地約15萬平方米，總建築面積約30萬平方米，可容納10萬人，將按照世界最高水準打造，成為世界規模最大、檔次最高、配套最全、科技含量最高、座位數最多的國際頂級專業足球場，計劃在2022年底前竣工並投入使用。廣州恒大足球場設有16個VVIP包間、152個VIP包間、國際足聯區、運動員區、媒體區、新聞發布廳等配套設施。從地下一層至地上六層規劃了兒童世界、國際美食、文化娛樂、體育運動、精品零售、教育培訓、休閒餐飲、生活配套等八大業態122項品類。

當時夏海鈞還在開工現場表示，恒大還將在全國再建3至5個可容納8萬至一10萬人的超大型專業足球場。