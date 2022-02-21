內房｜大發地產及子公司遭入稟清盤　稱強烈反對相關呈請

大發地產（6111）於上周五（18日）遭到入稟清盤。公司指出於2022年2月18日，就本金額為15,000,000美元（另加應計而未付利息）的若干尚未償還優先票據（ISIN: XS2286017640）向香港特別行政區高等法院（「高等法院」）分別提交一份針對本公司的清盤呈請及針對公司的子公司垠壹的另一份清盤呈請，其中公司為發行人，而垠壹為擔保人。

公司指出已獲其法律顧問告知，根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第182條，於清盤開始日期（即發起呈請的日期，亦即2022年2月18日）（「開始日期」）後對公司財產的任何處置（包括訴訟中物權），以及任何公司股份轉，或本公司股東地位變化，依據香港法律將屬無效，除非獲得高等法院的認可令。倘呈請隨後被撤回、撤銷、駁回或永久擱置，則於開始日期或之後作出的任何處置將不受影響。

公司指出將強烈反對呈請。然而，鑒於公司清盤條例第182條的影響，董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，在未獲得高等法院的認可令下，於開始日期或之後作出的本公司股份轉讓均屬無效。根據香港結算」所發出日期為2016年12月28日內容有關提出清盤呈請後轉讓上市發行人股份的通函，於本公司股份轉讓過程中有可能受到限制及出現不確定性，對於透過香港結算進行股份轉讓的參與者而言，香港結算可隨時行使中央結算系統一般規則所賦予的權力，就公司股份臨時暫停提供其服務，而不作另行通知，當中包括暫停接納公司股票存入中央結算系統。獲香港結算接納但尚未以香港中央結算（代理人）有限公司名義重新註冊的本公司股票將退回予相關參與者，而香港結算將保留從該參與者的中央結算系統賬戶中記減相關證券以抵銷任何已記存證券的權利。一般而言，上述措施將於清盤呈請已被駁回、長期擱置或本公司已從高等法院取得所需的認可令之日起不再適用。

公司指出將徵詢法律意見，並採取一切必要行動保護其合法權利。此外，公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，此乃由於董事會認為呈請並不代表其他利益相關者之利益，並可能損害公司的價值。鑒於呈請，公司將向高等法院申請相關認可令。謹此提醒股東，概不保證高等法院將授出認可令。倘未獲授出認可令但清盤令並未被駁回或長期擱置，則於開始日期或之後的所有股份轉讓均屬無效。公司將向股東及投資者通報任何重大進展，並適時刊發進一步公告。