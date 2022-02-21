港股半日跌172點　 內房及科技股受壓 　消費股逆市揚｜持續更新

俄烏地緣政治局勢未見明顯緩和，投資者許險情緒仍高企，上周五（18日）道指低收逾200點。今早亞太區股市亦受波及，料今日港股難有理想表現。



【12:38】

俄烏地緣政治局勢仍緊張，影響投資者情緒，拖累港股今早於低位徘徊，半日跌逾170點。

恒指半日跌172點，報24155點，國指報8466點，跌71點，科指報5402點，跌76點，成交額為680億元。

內房股今早表現疲弱，華潤置地（1109）跌3.2%，報39.3元，龍湖（0960）跌3%，報43.85元，融創（1918）瀉逾1成，報8.77元。

科技股走勢個別，阿里（9989）跌3.2%，騰訊（0700）跌2.7%，小米（1810）跌0.5%，美團（3690）跌1.1%。

濠賭股亦下跌，金沙（1928）跌2.5%，銀娛（0027）跌2.4%，澳博（0880）跌2.1%。

不過消費股逆市上揚，安踏體育（2020）升1.5%，潤啤（0291）升1.9%。

【11:34】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報24191點，跌136點，國指報8485點，跌52點，科指報5406點，跌72點。

不過中移動（0941）及潤啤（0291）均逆市上升2%。

【09:48】

聯想（0992）爆冷成為藍籌新貴，帶動股價今早曾高見9.44元，最新報9.02元，升5.6%，至於上周五大瀉15%的美團（3690），今早低開後回升，最新報191.2元，升1.7%。

至於明日公布業績的滙豐（0005），今早回落0.8%，最新報57.55元；旗下恒生（0011）最新報164.7元，跌0.8%。

另一準恒指新貴（9633）跌3.4%，報46.25元。

恒指跌幅收窄，最新報24194點，跌132點，國指報8491點，跌46點，科指報5449點，跌30點。

【09:20】

恒指低開218點，報24109點，國指低開86點，報8451點，科指低開84點，報5395點。

科技股弱勢，美團（3690）低開逾5%。