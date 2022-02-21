統計局︰中國1月份70城新房價格　28城按月上漲

2月21日，中國國家統計局公布的數據顯示，2022年1月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月降勢減弱，按年漲幅總體回落。

1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個。

70大中城市中有28城新建商品住宅價格按月上漲；按月看，銀川漲幅1.5%領跑，北上廣深分別漲1.0%、漲0.6%、漲0.5%、漲0.5%。

一、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲或降幅收窄，按月下降城市個數減少

1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月下降0.1%轉為上漲0.6%，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；一線城市二手住宅按月上漲0.1%，漲幅與上月相同，其中北京、上海分別上漲0.5%和0.6%，廣州、深圳分別下降0.2%和0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月下降0.3%轉為上漲0.1%；二手住宅按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個。

二、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅總體回落，按年下降城市個數增加

1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅與上月相同；二手住宅按年上漲4.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.5%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點；二手住宅按年由上月持平轉為下降0.7%。

1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有20個和30個，比上月分別增加3個和4個。