恒指新春以來首穿二萬四　騰訊挫5%科指險破底　專家料下試23500

港股連跌兩日，是農曆新年以來首度跌穿二萬四大關。觸發大市向下，主因繼上周五內地發官方文件要求外賣平台下調餐飲商家服務費後，市場憂科網平台的監管重臨。今日有消息傳出下一輪監管是網路遊戲商，今年或不會審批發行新遊戲。科技股重災，重磅股騰訊（0700）挫半成，穿450元，周四業績的阿里巴巴（9988）跌近4%，上周五率先急挫近15％的美團（3690），今再挫4%。不過，其後國家新聞出版署對媒體回應，仍在接受遊戲申請。



今日恒指跟隨外圍股市低開200餘點，午後「ATM」科網龍頭股拖累，恒指跌幅曾擴大至跌328點，一度輕微跌穿二萬四大關，低位見23998點。友邦、中移及明日業績的匯控逆市支撐大市，恒指最終收市報24170點，跌幅不超過200點或0.7%。

市場消息滿天飛，觸發股民沽售科技股先行離場，跌勢集中在科技股，恒生科指跌幅較大，全日急挫2.8%，近低位收報5327點，逼近歷史低位5228點。

騰訊急挫5%，市場憂停批新遊戲，國家新聞出版署回應仍在接受遊戲申請。（資料圖片）

國家新聞出版署回應仍在接受遊戲申請

對科技股一窩蜂拋售，背後原因，是在於投資者經歷去年的科技反壟斷監管、課外教育的「雙減」政策後，相關行業股價大規模下瀉，市場猶有餘悸。因此，上周五中國發改委等部門發布「引導外賣平台下調餐飲商家服務費」的通知，要求減低相關餐飲企業營運成本後，重燃市場的憂慮情緒。今日面對一些關於內地遊戲平台的謠言及傳聞時，將市場悲觀情緒進一步放大，不過若回看今日的傳聞，現時不用過於悲觀。

首先，今日最影響市場情緒的的，是有關內地停發遊戲版號的消息，意味今年騰訊及網易等網狀遊戲龍頭，未能夠發行新遊戲。

內地媒體《科創板日報》報道，指從多家遊戲公司獲悉，網傳的繼續加強青少年防沉迷，對廢土題材、娘化男性、美化日本軍國主義、無政府主義、耽美等題材嚴監管，一直都不允許。一位有20多年遊戲公司負責人指出：「今年國內不發版號才是最大的利空，我們業內農曆年前就已知道。」

不過，值得注意的是，《新浪科技》致電國家新聞出版署相關部門，相關人士表示，「暫無明確回應，可關注官網公告信息，但目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。」

市場對科技股猶有餘悸 騰訊公關總監嘆謠言變種快

另外一則火上添油的消息是，今日內地社交媒體「雪球」上，有帖文指傳聞針對內地遊戲行業發布新規定，進一步加劇市場擔憂情緒。不過，未幾該帖文用戶已經取消帖文及帳戶，事件峰迴路轉。連騰訊的公關總監張軍在朋友圈連發多條帖文，「喊重錘的人，自己銷號了。」，並慨嘆「語言的穿透力，往往強大的讓人無法想象，一個下午，謠言變種了好多個版本...」。

投行關注美團外賣佣金下調，重燃投資者對科網平台的戒心。（資料圖片）

投行關注美團外賣佣金下調

第三，令到投資者科網平台的戒心重燃，是上周五發改委發官方文件，引導外賣平台下調餐飲商家服務費，要求減低相關餐飲企業營運成本等。

受事件影響，美團的股價上周五單日急挫近15%，今日再挫4%。據集團去年第三季財報，美團總營收488億元，其中餐飲外賣收入264.8億元，佔收入半壁江山，佔比逾54%。

此次文件中要引導下調的餐飲商家服務費，亦即是餐飲商給予美團的佣金，又是餐飲外賣營收中的核心。餐飲佣金收入232.2億元，佔餐飲外賣收入近九成。因此市場關注新政策對美團的影響。

海通證券指美團12%佣金率 符餐飲企業可接受水平

不過，回看官方文件，針對外賣平台的表述，僅是「餐飲業紓困扶持措施」一節中的一項。而事實上，美團在去年上半年已經對外賣費率進行了結構性調整。

海通證券認為，當前政策以「引導」為主，尚未明確下調比率。若根據2021年3月份全國工商提案中，「外賣平台抽佣在10%-15%區間才是餐飲企業可以接受的」進行預期。對比美團2020年12%的佣金率，今次下調佣金空間並不大。

華創證券認為，長期下調費率概率小，因6%至7%的技術服務費，相比電商/打車平台的費率已處低位，利潤率微薄。本次服務費優惠或對美團短期的佣金率和單均營業利潤產生一定影響。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康表示，今日中資金融股的表現是逆市靠穩，當中內險股見承接，可趁調整吸納新華保險及匯控。（訪者提供）

瑞信料短期激發市場憂科企參與支援商戶政策

投行瑞信認為措施為政府加快餐飲業疫後復甦，非針對特定外賣或互聯網平台。該行又指，按照共同富裕主旋律，互聯網平台已主動地參與更多社會責任，投資者曾希望監管逆風今年緩和。該行相信發改委的通知並非直接針對互聯網平台，不過，短期或重新激發投資者對其他潛在支援商戶政策，將損害其他互聯網平台的憂慮。

安里黃偉康料恒指下試23500點 部署內險及滙控

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，市場對內地遊戲商會接受行業監管指導的消息十分敏感，擔心觸發新一輪監管，認為科技股的沽壓，將拖累大市進一步向下，有機會重返今年1月底的水平，約為23500點左右。當時拖累港股的同樣是科技股板塊，跟隨美股納指科技股觸發的沽壓而向下。

不過他指出，今日中資金融股的表現是逆市靠穩，當中內險股見承接，新華保險未有跟隨大市向下，逆市升0.4%，建議投資者可在大市調整時買入內險股。另外，明日發業績的匯控，可以留意集團的派息及回購股份計劃，相信有望支持股價續向好。現時多間券商預期滙控派息有望升60%，介乎23美仙至26美仙。