遊戲股爆洗倉潮　騰訊瀉逾5%　專家稱無須過份擔心待低位再部署

一眾遊戲股在午後突然出現洗倉式下跌，不論是股王騰訊（0700），或是人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）均大幅下挫，前者挫逾5%，後者更大瀉逾1成。遊戲股暴跌，與眾多負面消息接踵傳出有關。不過市場人士卻認為，投資者無須過份感到憂慮，反而待騰訊等下試低位之際，卻是入市時機。



遊戲股今日遭受投資者掟貨，與內地有傳媒指出今年內地不會發出新遊戲版號，又有消息指出內地監管層與遊戲行業進行監管思路指導，加上由內地三大電訊商﹑華為等組成的「中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會」發布《元宇宙產業自律公約》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免至成市場泡沫。

消息接連傳出後，難免影響投資者情緒，遊戲股無一倖免，心動（2400）同樣瀉逾1成。這股跌勢更波及其他科技股，其中阿里（9988）及美團（3690）均跌近4%。由於ATM乃是恒指重磅股，三者今日合共貢獻恒指225點跌幅，並且蒸發了3,817億元市值。若非金融股支撐，相信今日大市跌勢更為劇烈。

就上述負面消息，特別是今年不發遊戲版號一事。《新浪科技》致電予國家新聞出版署相關部門，相關人士指出暫無明確回應，可以關注官網信息，但目前仍正常接收遊戲公司的版號申請。

另有用戶於社交媒體《雪球》發布騰訊將被重錘的言論。騰訊公關部總經理張軍於微信朋友圈指出，相關言論屬謠言，指出在一個下午謠言已變動多個版本，後來發有該消息的用戶已清空發言並主動銷戶，在雪球平台上已無法搜索。

不利遊戲股的消息傳出，自然對相關股份股價帶來壓力。金利豐證券研究部董事黃德几指出，其實近日騰訊已受到不少負面受息影響，今日傳出的消息，更引發投資者對遊戲行業會遭到新的監管措施的憂慮。不過他認為投資者無須過份擔心，反而今日跌勢實將投資者疑慮反映出來。加上當早前大市從22700點反彈時，騰訊亦累積相當多升幅，今日下跌可視為回調。按騰訊及阿里的盈利能力，相信未來可保持平穩。若阿里及騰訊回落至早前低位時，投資者可以考慮作出部署。