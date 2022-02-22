俄股急挫一成港股料下試23500　滙控中午業績料派息增｜港股早評

恒指農曆新年以來首度在盤中跌穿二萬四大關，雖然收市力保不失，收報24170點，不過俄羅斯及烏克蘭局勢再度刷槍走火，隔晚美股假期休市，俄羅斯股市及歐洲主要指數全線受壓，當中俄股單日跌幅近10%，勢添港股沽壓，下一個支持位看23500點。焦點股份繼續關注騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）科網巨頭跌勢，以及今日下午滙控（0005）將公布業績，有機會增派息。



美俄元首原則性同意舉行峰會

俄羅斯與烏克蘭局勢一觸即發，歐洲金融市場捱沽。俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，向烏東分裂地區派維和部隊，要求烏克蘭停止軍事行動。事件加劇市場憂心烏克蘭局勢，歐洲三大股市急挫，德國及法國股市雙雙跌逾2%，英國股市跌幅較細，跌0.4%。至於事件主角的俄羅斯股市急挫一成。

法國總統力圖遊說各方重回談判，並表示美國總統拜登與俄羅斯總統普京，同意就烏克蘭危機舉行峰會，但只有在俄軍未進犯烏克蘭的情況下，美俄元首才會舉行峰會。

歐洲金融市場捱沽。俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，法國總統力圖遊說各方重回談判，並表示美國總統拜登與俄羅斯總統普京，同意就烏克蘭危機舉行峰會。（資料圖片）

美資管公司開始推測聯儲會否延遲加息

金融市場目前聚焦烏克蘭局勢發展，以及對外圍市場的影響力，甚至有美資金融機構開始推測，會影響聯儲局的加息行動。美國資管公司Loomis Sayles發表報告稱，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，將引發美國及北約嚴厲制裁，能源價格將飆漲，市場也將有激烈避險反應，包括湧入美國國債及美元等避險資產，而聯儲局可能暫時延後加息。不過，報告亦提到另一個處境，一旦大眾認為全面入侵不會發生，市場就會迅速回復正常，預計國債及美元出現短暫反彈。

高盛分析師亦表示，若俄烏危機全面爆發，預期標指可能跌百分之六，納指亦可能跌一成。

據外電報道指，中國監管部門或將要求大型國有企業以及金融機構，對螞蟻集團有關業務進行新一輪全面的摸底排查。（路透社）

傳內地要求機構對螞蟻相關業務排查

焦點股份方面，首先阿里巴巴有份持股的螞蟻集團，有外電傳出將面對新一輪調查。據外電報道指，中國監管部門或將要求在全國範圍內的大型國有企業以及金融機構，對螞蟻集團有關業務進行新一輪全面的摸底排查。

據報道指，中國銀保監會在內的多個監管部門，在近期要求其管轄的機構，對包括與螞蟻集團、有關子公司以及有關股東，截至上月底的業務合作，進行全面仔細的摸底，並儘快上報有關情況。

另外，騰訊昨日受到內地遊戲審批或受阻的傳聞影響，令股價急挫半成。不過，國家新聞出版署相關部門其後回應媒體查詢時指，目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。

滙控中午業績前料有支持

最後，重磅股滙控今日中午將公布全年業績，上日股價逆市仍升近1%，守58元關口，市場憧憬可受惠美國加息在即，同時預期業績上會公布股份回購及增加派息等措施支持股價。多間券商預期滙控派息有望升60%，介乎23美仙至26美仙。