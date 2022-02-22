俄烏局勢升溫　恒指跌勢曾加劇至逾500點　油金股上揚｜持續更新

俄烏局勢升溫，俄羅斯承認烏東兩區獨立，總統普京更宣布派兵前往當地維和。消息觸發投資者恐慌情緒，美國三大指數期貨周一全面下跌，道指期貨周一跌逾400點。美股三大指數期貨於周二亞洲交易時段仍向下，亞太區股市早段亦下挫。



【09:42】

港股跌勢曾加劇至逾500點，其後收窄，恒指最新報23793點，跌376點，國指報8335點，跌120點，科指報5257點，跌70點。

受地緣政局升溫帶動，油價及金價上升。現貨金每盎司最新報1,906.44美元，升0.15美元，期金每盎司報1,909.5美元，升0.51%。

油價方面，布蘭特期油每桶報97.17美元，升1.9%，紐約期油每桶報94.2美元，升3.44%。

金股及油股隨油﹑金價上揚，招金（1818）升2.2%，山東黃金（1787）升1.5%，中海油（0883）升1.2%。

【09:20】

港股大幅低開477點，再失24000點，最新報23692點，國指報8287點，報168點，科指報5207點，跌119點。

騰訊（0700）低開3%，報432.2元，阿里（9988）低開5.1%，報109元。

將會今日公布業績的滙豐（0005）低開1.8%。

中海油（0883）則受到油價上揚帶動，高開1.2%。

【09:08】

道指期貨最新報33681點，跌88點，標普500指數期貨跌7點，報4286點，納指期貨報13716點，跌28點。

亞太區股市亦隨外圍下跌，日股跌416點，報26494點，韓股跌26點，報2716點，澳沒4普通股指數跌62點，報7171點。

投資者將資金泊入美元，美匯指數報96.11，升0.03%。日圓兌美元偏強，報114.72。