滙豐業績｜全年稅前溢利增115%　末期息18美仙　斥10億美元回購

滙豐控股（0005）公布截至去年12月底止全年業績，列賬基準稅前溢利為189億美元，按年增加114.7%，經調整除稅前利潤為219億美元，升79%，派末期息18美仙，連中期息全年派息25仙。

該行宣布將會再回購10億美元股份，於現時20億美元回購後進行。同時指出，會繼續以40%⾄55%作為股息派付比率的⽬標範圍。

稅後利潤增至147億美元

該行去年按列賬基準除稅後利潤增加140.9%至147億美元，又指出所有地區均錄利潤，其中英國業績增長尤為顯著，列賬基準稅前利潤增加45億美元至48億美元。亞洲業務列賬基準稅前利潤為122億美元。其他地區盈利能力顯著回升，反映預期信貸損失的有利變動。

不過該行去年按列賬基準收入減少2%至496億美元，主要反映環球利率下跌及資本市場及證券服務業務收入減少的影響。至於財富管理業務及環球貿易及融資業務收入，則錄增長。該行指出，去年經調整收入為501億美元，跌3%。

該行指出去年淨息差收窄12個基點至1.2厘，但在去年下半年已回穩。

該行指出，截至去年12月底，普通股權一級資本比率為15.8%，跌0.1個百分點。

去年第4季稅前利潤增至20億美元

單季去年第4季，滙豐按列賬基準稅前利潤為27億美元，按年增92.9%，經調稅前利潤增79%至40億美元，列賬基準除稅後利潤增加1.2倍至20億美元。

列賬基準收入增加2%至120億美元，經調整收入增加2%至121億美元。

該行指出上季列賬基準預期信貸損失錄得提撥淨額為5億美元，當中包括多項準備增加，以反映內地商業房地產行業近期發展。

該行指出，踏入2022年，⼤部分業務均呈現良好發展趨勢，並預期於年內可實現中單位數增⻑。然⽽，亞洲財富管理業務於2022年第⼀季的表現預期會較為疲弱。

上季預期信貸損失提撥5億美元

根據當前主流經濟預測及過往經驗，該行預計2022年内預期信貸損失提撥將恢復⾄平均貸款額30個基點的正常⽔平，保留截⾄2021年底與新冠病毒疫情相關的準備6億美元。鑑於中國商業房地產⾏業近期的發展，加上集團多個市場⾯對通脹壓⼒，不明朗因素將會持續。

該行指出，預期2022年普通股權⼀級比率將恢復⾄14%到14.5%的正常營運⽬標範圍。當前淨利息收益的前景明顯較為正⾯。若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於2023年達到⾄少10%的有形股本回報率，較先前預期提早⼀年。