滙豐業績｜香港區業務上季按年少賺58%至5.1億美元　撥備大增

滙豐控股（0005）指出，去年香港區業務在計及預期信貸損失及其他信貸撥備前淨經營收入為144.63億元（美元‧下同），其中淨利息收入為72.7億元，淨費用收入為38.98億元，其他淨經營收入為32.95億元。

年內香港區業務稅前利潤為59.16億元，經調整稅前利潤為62.04億元。該行指出年內預期信貸損失及其他信貸撥備為6.08億元。

單計去年第4季，香港區業務在計及預期信貸損失及其他信貸撥備前淨經營收入為30.81億元，分別按年及按季減少11.5%及17.2%。稅前溢利更分別按年及按季減少58%及71.2%至5.11億元。

該行指出季內淨利息收入為18.4億元，按年減少3.6%，按季則增加1.8%。淨費用收入為7.81億元，分別按年及按季減少13.2%及22.44%。其他淨經營收入為4.6億元，分別按年及按季減少31.5%及49.2%。

季內內預期信貸損失及其他信貸撥備為4.8億元，按年及按季大增121%及1,197%。

內地業務上季賺7.5億美元

滙豐又指出，亞洲業務去年稅前利潤為122.49億元，單計第4季稅前利潤為20.1億元，按年及按季分別跌11.69%及39.14%。

內地業務方面，年內稅前利潤為33.33億元，單季第4季稅前利潤為7.53億元，分別按年及按季增加25.5%及0.5%。