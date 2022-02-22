滙豐拆局｜大行上調目標價　溫傑：央行收水或影響「炒房」業務

滙豐控股（0005）今日（22日）公布業績，去年列賬基準稅前溢利按年增加1.15倍；派末期息18美仙，表現符合市場預期，惟股價未見受惠，收市跌近3.6％，報56.45元。



有大行仍看好前景，調升目標價至59元；亦有分析師認為，受俄羅斯及烏克蘭局等地緣政治因素，大市不穩下短線未見催化劑，現價值博率不高。



「大笨象」滙豐去年列賬基準稅前溢利達189億美元，按年增加1.15倍；惟業務表現未見驚喜，高盛就指出，業績表現與該行預期相若，不會刺激股價即時上揚，不過維持「買入」評級，目標價68元；摩根士丹利就認為，去年淨息差略勝預期，卻被非利息收入放緩所抵銷；又上調銀行於今年、2024及2025年每股盈測2%至4%，以反映淨息差擴張及聯營收入，惟部分被非利息收入預測下調所抵銷；至於2023年則升9.5％。目標價由58.2元升至59元，評級「與大市同步」。

高盛維持對滙控的「買入」評級。（資料圖片）

溫傑：通脹下央行收水 勢影響「炒房」表現

光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，滙豐上季經調整除稅前利潤低於市場預期，末期息18美仙與預期相近，回購金額則令人失望，原本以為完成現階段20億美元回購後再加碼20億，但現時只加碼10億美元。

至於該行稱有形股本回報率（ROTE）提早一年達⾄少10%，溫傑指，對普通投資者意義不大，「投資者只關心銀行賺幾多錢、派幾多錢」。展望首季，香港疫情反覆，且滙豐香港業務亦是其重要的收入來源，現由於疫情暫停多間分行服務，或影響銀行佣金收入， 同時該行亦預期今年首季亞洲財富管理業務的表現預期會較為疲弱。

被問及滙豐績後股價下挫，是否入手機會？他指，在全球通脹的大環境下，各間央行可能實行收水政策，資產價格波動，或影響銀行「炒房」業務，且加息因素早已反映在滙豐股價上，再加上大市不穩，短線沒有催化劑，投資者可待滙豐首季業績公布後，再作部署，料現時滙豐股價與大市同步。

溫傑認為，滙豐回購金額則令人失望。（資料圖片）

黃敏碩：回落至50至55元水平可吸納

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩亦認為，美國聯儲局將於三月加息的因素，大部分已反映於銀行及金融股當中，目前要看的是本身業務的表現。他指出，滙控方面已提出回購，派息比率亦會維持於40％至55％的區間，利息收入亦因加息而有正面影響，惟市場要留意非利息收入放緩，以及銀行的資產素質，會否拖累業務表現。

他又認為，過去銀行股因加息預期，累積一定升幅，加上受到俄羅斯及烏克蘭局緊張等地緣政治因素影響，投資者或會先行減持鎖定利潤，因此即使滙控股價於業績公布後回落，仍不是入市時機。

但他指出，上半年銀行股仍有持有價值，若果股價回落至50元至55元水平，則可考慮購入。

黃敏碩指，銀行股已累積一定升幅，現價不宜吸納。（受訪者提供）

滙豐去年多賺1.15倍

「大笨象」滙豐去年列賬基準稅前溢利達189億美元，按年增加1.15倍；經調整除稅前利潤為219億美元，升79%，派末期息18美仙，連中期息全年派息25仙。同時更宣布加碼回購多10億美元股份，於現時20億美元回購後進行，亦繼續以40%⾄55%作為股息派付比率的⽬標範圍。

⾏政總裁祈耀年更估計，今年淨利息收益的前景明顯較為正⾯，若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於2023年達到⾄少10%的有形股本回報率，較先前預期提早⼀年。值得留意的是，他指出鑑於中國商業房地產⾏業近期的發展，加上集團多個市場⾯對通脹壓⼒，不明朗因素將會持續。