本港1月整體消費物價按年升1.2%　政府料基本通脹短期內維持溫和

政府統計處公布，2022年1月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.2%，較2021年12月份的相應升幅（2.4%）為低，主要是由於政府在2020年提供電費補貼的影響在2021年1月份已大部分消散，因而形成較高的比較基數所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年1月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為1.2%，較2021年12月份（1.4%）為低，主要是由於電力費用升幅收窄和新鮮蔬菜價格下跌所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年1月份錄得按年升幅的類別為交通（上升6.4%）、衣履（上升6.1%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、耐用物品（上升2%）、基本食品（上升1.6%）和雜項服務（上升1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2022年1月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.4%）、雜項物品（下跌1.1%）、住屋（下跌0.4%）和煙酒（跌0.2%）。

政府料基本通脹短期內維持溫和

政府發言人表示，2022年1月份基本消費物價通脹率輕微下跌至1.2%。雖然不少主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力大致受控，但能源相關項目及個別組成項目（例如交通和衣履）價格的按年升幅仍然較為顯著。考慮到今年農曆新年的時間較早（今年在2月頭，而去年在2月中）或會扭曲1月份的通脹數字，等待2月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。

展望將來，環球通脹高企，加上物流因疫情而受到短暫干擾，或會為進口價格帶來進一步的上行壓力。不過，由於本地第五波疫情對經濟活動造成沉重打擊，料會抑制本地價格壓力，基本通脹在短期內應會維持溫和。