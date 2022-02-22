恒生銀行單日急跌一成　CFO梁永樂：總減值貸款雖增　但風險可控

恒生銀行（0011）今日公布全年業績，表現不及市場預期，拖累單日股價急瀉一成，市值蒸發325億元。

息口預期上升，對於本港物業按揭貸款業務或帶來壓力。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵稱，對於今年本港樓市展望，主要視乎供應及需求、市場預期的息口走勢。她估計，當環球息口預期上升，或對樓市帶來短期影響，但長遠本地經濟復甦，或有助抵銷相關影響。

隨著市場預期美國聯儲局今年加息最少5次，恒生銀行財務總監梁永樂稱，由於美息與港息有一定差距及滯後，由於本港銀行存款結餘水平偏高，流動性充裕，在美國加息初期本港未必跟上，預期下半年本港才跟隨美息上調，屆時淨息差及淨利息收益率預期向上。

恒生銀行2021年全年總減值貸款按年增加82%至104.29億元，梁永樂稱，其中一個原因是內地的房地產公司客戶的資金流動性及融資壓力所致。他表示，總減值貸款有60多億元是有抵押品，另外有27億元已進行第三階段撥備，餘下貸款則要經正常還款或收帳行為取回目前未撥備的款項。他補充，即使總減值貸款金額增加，但認為風險可控。

對於今年預期信貸損失會否增加，梁永樂認為難以估計，而有關業績公布的減值數字僅截止去年底，並未反映有關Omicron在本地爆發的影響，或需在今年上半年業績反映。

本地疫情嚴峻，不少銀行分行須暫停營業。施穎茵表示，疫情兩年以來，該行的銀行服務一直無間斷提供，又指該行目前有超過九成員工已經接種疫苗，人手配套充裕。對於本周四即將推行疫苗通行證，她表示該行旗下14間在商場內的分行營運不會受影響。