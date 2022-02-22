俄烏若開戰Fed或押後加息?　通脹高企美國騎虎難下｜財經評論

烏克蘭局勢再步入歷史性階段，俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個地區獨立，並下令俄軍前往兩地執行「維和」任務，投資者關注一旦俄烏開戰，將引起金融市場大動盪，高盛料納指最壞將再挫10%。股債雙殺壓力下，會否令美聯儲推遲啟動加息的步伐?有資產管理公司認為一旦烏克蘭爆發全面戰爭，聯儲將暫時延後加息。不過，目前美國正經歷40年來最嚴重的通脹水平，加上息率處歷史低位，專家料美聯儲騎虎難下，難以重施故技再推遲加息挽救股市。



烏克蘭局勢步入新一幕，俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個地區獨立，資金流向美元及日圓避險，俄羅斯盧布挫3%。（AP）

烏克蘭局勢步入新一幕 股匯市場急挫

烏克蘭問題自去年11月中旬，外媒報道俄羅斯在俄烏邊境集結了近10萬軍隊以來，持續對投資市場造成干擾。投資者關注俄羅斯、歐盟及美國等勢力在烏克蘭問題上的角力。最新一幕是俄羅斯總統普京宣布，承認烏東頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行「維和」任務，為烏克蘭局勢，再推向新一個歷史性階段。

劇情與原先西方國家所預期的分歧愈來愈大，美國表明制裁頓兩個制裁烏東地區，不過尚未會直接對俄羅斯實施任何懲罰。政治局勢發展存高度不明朗，投資者率先進入避險模式。環球股市首當其衝捱沽，德國及法國股市雙雙跌逾2%，事件主角的俄羅斯股市更急挫一成。港股亦明顯受拖累，恒指重挫逾600點，跌幅近3%，見逾一個月低。

匯率表現上，資金流向美元及日圓避險，俄羅斯盧布挫3%，美元指數則上升至96樓上。有國際資產管理公司認為，一旦烏克蘭爆發全面戰爭，聯儲將暫時延後加息。

法盛旗下宏觀團隊料一旦烏克蘭爆發全面戰爭，美國有機會推遲加息。（資料圖片）

法盛旗下宏觀團隊料美國有機會推遲加息

法盛投資管理（NATIXIS INVESTMENT MANAGERS）旗下的盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊表示，就烏克蘭局勢發展，列出下列三種情境以及潛在結果會如何影響金融市場，包括是僵持不下、局部開火及全面入侵三個情境。當中，如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁。至於市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國國債和美元等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵料會引發能源價格飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。

值得注意的是，該行認為聯儲局可能會暫時延後原定的加息計劃。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量。不過該行認為無論是任何舉動，都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時直指，烏克蘭局勢不可能會令美國推遲加息，原因是美國通脹壓力驚人﹐已經達到四十年多高位。一旦烏克蘭戰局爆發，將顯著推高環球糧食價格及原油價格。（張浩維攝）

美通脹四十年新高 聯儲局優先任務是加息控物價

然而，亦有分析師持相反意見，由於烏克蘭一旦爆發戰爭，無論是對歐洲糧食價格，或是石油價格都會帶來推升壓力，美國通脹將難以避免進一步刷40多年新高，因此美國更有需要在下月16日議息會議上宣布加息。

要留意美國聯儲局的兩大政策性任務，是保持物價穩定及就業市場復甦，而不是保障美國金融市場穩定。因此，即使市場預計烏克蘭戰局令到金融市場大幅下跌（最新高盛分析師預計，俄烏危機若全面爆發，預期標指可能跌6%，納指亦可能跌一成）；不過，眼下美國通脹壓力處於四十年高位，美聯儲的首要任務，將會是要加息控制物價。

溫灼培：一旦烏克蘭戰爭爆發 美國更需要加快加息

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時直指，烏克蘭局勢不可能會令美國推遲加息，原因是美國通脹壓力驚人，已經達到四十年多高位。一旦烏克蘭戰局爆發，將顯著推高環球糧食價格及原油價格，因烏克蘭 有「歐洲糧倉」的稱號， 盛產小麥、玉米等農產品，同時在能源供應上亦具有重要地位，從俄羅斯輸往歐洲的主要天然氣管道經過烏克蘭，所以對歐洲的供應鏈衝擊確實存在。因此，一旦戰爭出現，美國不但無力推遲加息，反而更有機會加快加息。

周五美國將公布PCE通脹

本周五（25日）美國將公布個人消費開支（PCE）物價指數，一向是聯儲局最關心的物價指標。市場料按年升幅會突破5%關口，升幅由之前的4.9%攀升至5.1%。最新有聯儲議息投票權的委員表示，如果通脹太高，3月將正式討論加息50基點，亦即是半厘。美聯儲理事Michelle Bowman建議，如果接下來的通脹數據仍舊高企，那麼3月可能會將利率提高50個基點。Bowman很少在公開場合評論美聯儲的貨幣政策，但是在每次FOMC上都投票。