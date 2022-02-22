俄烏局勢升溫　引發亞股小股災　專家﹕可待低位撈4類股份

俄羅斯與烏克蘭之間的關係進一步惡化，讓投資者擔心兩國矛盾加深，引發地緣政治動盪。一時間投資者風險胃納大減，股票等風險資產即時陷入沽壓，亞太區股市出現一場小型股災，多次成為投資者提款機的港股，再次發揮相關功能，跌幅曾逾3%，為區股市之冠。歐美股市亦向下，美股三大指數同告下挫，道指期貨曾一度跌逾600點木。

從今日市場走勢，反映出投資者信心已受衝擊。市場人士認為，現階段投資者可採取較觀望態度，待大市回落至23000點以下，才再作部署。



港股今日大幅低開477點後，便持續向下，午後跌勢更曾加劇至逾800點，一度低見23336點，全日大跌650點。這與兩大銀行股滙豐（0005）及恒生（0011）在中午公後業績後，股價跌幅加大有關。加上科技股跌勢未止，美團（3690）跌逾5%，累及大市跌勢加劇。

在俄烏局勢不斷升溫之際，投資者傾向將資金泊入具防守力資產，金價企穩在每盎司1,900美元，美國10年期國債孳息率更一度低見1.846厘。不過國債孳息率已從低位回升，並已回升至1.9厘水平，顯示投資者避險情緒暫時紓緩。

黃敏碩﹕可留意4類股份

在目前市況下，投資者難免感到遲疑。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，今日大市下挫，呢受到科技股繼續向下，銀行股跌勢加劇亦進一步拖累大市表現。由於美股假期後於周二復市時難免下跌，相信會進一步影響市場氣氛。

那麼往後投資者應如何部署？黃敏碩指出投資者可待大市下試23000點，甚至22700點時，可以考慮針對4大類別股份入手，分別為銀行﹑基建﹑能源及電訊，同時亦認為水泥建材﹑財政實力較佳的內房股，以及從事上游資源行業的股份，亦可以留意。他又指出若投資者風險胃納較高，股票可佔投資組合中佔60%，債券及現金可以各佔2成。