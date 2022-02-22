疫情｜新地借出兩幅地建隔離及治療設施　面樍達140萬呎

本港當前疫情嚴峻，新鴻基地產﹙００１６﹚宣布，繼上星期公布的３項措施後，今再公布額外五項措施，包括無償借出兩幅共1 4公頃土地供政府興建臨時隔離及治療設施、借出三個商業地點作為社區疫苗接種中心，以及提供逾1, 50 0萬元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工。

具體而言，新地表示，已物色兩幅共1 4公頃﹙約140 萬平方呎）、基礎設施相對齊備的土地，供政府迅速興建臨時隔離及治療設施，盡快舒緩疫情對公共醫療系統的巨大壓力 。兩幅土地分別位於元朗潭尾 ﹙佔地１０公頃）和與恒基兆業地產﹙００１２﹚共同擁有的前新田購物城地點（佔地4公頃）。潭尾土地位於青山公路旁，有道路連接，土地平坦，有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠。兩幅土地很快即可用作興建臨時隔離及治療設施之用。經與有關當局磋商後，土地昨日﹙２１日﹚已移交政府展開建設工作。

另外，新地又稱，正與政府商討，安排在旗下3個寫字樓和商場範圍設立社區疫苗接種中心，方便區內的長者及兒童接種疫苗，提升這兩個高危群體的接種率，三個接種中心地點將分別位於元朗、觀塘和北區。詳細地點有待政府稍後公布。

其他措施包括提供40萬套快速測試包予前線抗疫人員、基層群體和員工、派發1萬份「新地愛心抗疫包」，以及提供2 5部醫用智能消毒機械人予醫管局。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，第五波疫情來勢洶洶，需要社會各界上下一心 共同抗疫，新地一直全力支持配合政府穩控疫情的工作，相信在國家強而有力的支援和關懷下，加上社會各界團結一致，香港可以盡快戰勝今次疫情。