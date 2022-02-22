美股｜俄羅斯撤駐烏克蘭外交人員　 道指曾大跌逾700點

俄烏衝突升溫，美股三大股指集體低開，中段跌幅擴大，道指曾挫逾700點，納指跌逾2%。在美國宣布進一步制裁俄羅斯後，道指跌幅收窄至約300點。



【04:10】美國制裁俄羅斯的力度在預期之內，三大指數跌幅顯著收窄。道指挫329點或0.97%，報33749點；標指挫19點或0.45%，報4329點；納指挫47點或0.35%，13500點。

【03:40】美國總統拜登宣布全面制裁兩間俄羅斯金融機構，以及阻止俄羅斯主權債在歐美市場流通。道指挫551點或1.62%，報33528點；標指挫56點或1.29%，報4292點；納指挫200點或1.48%，13347點。

【03:10】美股跌幅再擴大。道指挫701點或2.06%，報33377點；標指挫80點或1.84%，報4268點；納指挫293點或2.16%，13254點。

【02:55】俄羅斯宣布撤走駐烏克蘭外交人員，美股跌幅再擴大。道指挫615點或1.8%，報33464點；標指挫69點或1.59%，報4279點；納指挫253點或1.87%，13294點。

【02:20】美國總統拜登料日內宣布進一步制裁俄羅斯，美股續挫。道指挫527點或1.55%，報33551點；標指挫54點或1.26%，報4294點；納指挫210點或1.56%，13337點。

【01:50】標指和納指一度轉升，但在白宮正式宣佈俄羅斯入侵烏克蘭再急轉直下。至今晨1時50分，道指挫429點或1.26%，報33649點；標指挫44點或1.02%，報4304點；納指挫188點或1.39%，13359點。

【10:36】截至本港時間晚上10時36分，道指挫294點或0.87%，報33784點；標指挫28點或0.65%，報4320點；納指挫111點或0.83%，13436點。

熱門中概股普跌，嗶哩嗶哩跌近8%，拼多多及阿里巴巴則跌逾4%。

港股夜期現升93點，報23666點，高水146點。