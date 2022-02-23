港股走勢反覆　九毛九盈喜今早股價仍偏軟｜持續更新

俄烏局勢仍然高漲，引發投資者恐慌情緒，VIX指數飆升15%。美股於周二（22日）假期復市後大幅下跌，其中道指曾瀉逾700點，縱使尾市跌勢收斂，全日跌幅仍逾400點。目前投資者仍傾向將資金泊入美元及美債等避險資產，其中美匯指數依然在96樓上。在外圍市況仍未喘定之際，不排除今日港股表現會較反覆。另一方面，財政司司長陳茂波將於早上11點宣讀新一份財政預算案，亦成為另一個影響市場氣氛的因素。



【09:57】

九毛九（9922）昨日發盈喜，料去年多賺1.6倍，不過並無對今早股價帶來支持，最新報18.54元，跌1.1%。

港股較反覆，恒指最新報23537點，升17點，國指最新報8274點，升3點，科指跌12點，報5213點。

【09:44】

恒指曾升幅擴大至逾百點，現已收窄最新報23585點，升65點，國指報8290點，升19點，科指最新報5225點，跌1點。

內房及物管股上揚，龍湖（0960）升3.2%，碧桂園服務（6098）升2.7%，最新報51.9元。

滙豐（0005）反彈，報57.85元，升2.5%。

【09:20】

恒指最新報23617點，高開97點，國指最新報8304點，高開33點，科指最新報5234點，高開8點。

滙豐（0005）昨日大跌，今早高開2.5%，最新報57.85元；旗下恒生（0011）大瀉1成，今早輕微高開0.7%，最新報150元。

油股方面，中海油（0883）最新報10.16元，高開1%，中石油（0857）最新報4.19元，升0.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報110元，跌1.3%，騰訊（0700）最新報442.4元，低開0.5%。