財爺再派消費券　未為消費股帶來大刺激　大市全日反彈140點

俄烏局勢仍然高漲，引發投資者恐慌情緒，VIX指數飆升15%。美股於周二（22日）假期復市後大幅下跌，其中道指曾瀉逾700點，縱使尾市跌勢收斂，全日跌幅仍逾400點。目前投資者仍傾向將資金泊入美元及美債等避險資產，其中美匯指數依然在96樓上。在外圍市況仍未喘定之際，不排除今日港股表現會較反覆。另一方面，財政司司長陳茂波將於早上11點宣讀新一份財政預算案，亦成為另一個影響市場氣氛的因素。



【16:44】

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份財政預算案，當中推出多項紓困措施，如向合資格人士派發1萬元消費券，以及擬立法不容許業主向拖欠租金的商戶追租，最長為6個月。公布相關措施後，港股升幅曾擴大至逾200點，惟尾市時升幅再次收窄，不過總算擺月脫上日勁跌650點的頹勢。

恒指收市報23660點，升140點，國指升46點，報8317點，科指升72點，報5299點。成交額為1,150億元。

昨日大瀉一成的恒生（0011）今日曾低見144.2元，其後回升，收市報151.5元，升1.7%，至於母行滙豐（0005）表現更理想，收市報58.1元，升2.9%。

科技股今日亦復勇，美團（3690）彈升3.1%，收市報176.6元，京東（9618）升3.6%，收市報285元。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升4.9%，收市報62.1元，石藥（1093）升1.6%，收市報9.51元。

政府宣布再派發消費券，但並未為消費股帶來明顯支持，周大福（1929）跌0.9%，大家樂（0341）則升1.7%。

【15:29】

港股升幅再次收窄，恒指最新報23634點，升114點，國指升38點，報8308點，科指升71點，報5298點。

【13:16】

地產股午後上升，新地（0016）升0.4%，新世界（0017）升0.5%，長實（1113）跌0.4%。

【13:10】

恒指在午後升幅擴大至逾200點，最新報23723點，升203點，國指報8343點，升72點，科指報5311點，升84點。

收租股偏軟，希慎（0014）跌1.3%，領展（0823）升0.4%。

美團（3690）升5.7%。

香港科技探索（1137）升3.3%。

【12:26】

財政司司長宣布財政預算案，措施包括向每名合資格人士派發1萬元電子消費券。港股半日升162點，報23682點，國指升8325點，升54點，科指升69點，報5296點。

重磅股滙豐（0005）升2.9%，報58.1元，恒生（0011）升0.7%，報150.1元。

消費股方面，大家樂（0341）升1.5%，敘福樓（1978）無升跌，周大福（1929）跌1.6%，報16元。

科技股方面，阿里（9988）升1.1%，報112.6元，騰訊（0700）升0.7%。

【11:43】

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，指出新一份財政預算案逆周期措施總承擔1,700億元，料刺激經濟增長3個百分點。同時宣布向每名合資格人士，派發1萬元電子消費券。

在財政司司長宣讀財政預算案期間，恒指升幅略至逾百點，最新報23666點，升146點，國指報8323點，升52點，科指報5297點，升71點。

【11:00】

財政司司長陳茂波將宣讀新一份財政預算案，有報道指出政府將向每名市民派發合共1萬元消費券，惟消費股未見受太大刺激，周生生（0116）跌0.8%，周大福（1929）跌2.2%，大家樂（0341）升1.1%。

【09:57】

九毛九（9922）昨日發盈喜，料去年多賺1.6倍，不過並無對今早股價帶來支持，最新報18.54元，跌1.1%。

港股較反覆，恒指最新報23537點，升17點，國指最新報8274點，升3點，科指跌12點，報5213點。

【09:44】

恒指曾升幅擴大至逾百點，現已收窄最新報23585點，升65點，國指報8290點，升19點，科指最新報5225點，跌1點。

內房及物管股上揚，龍湖（0960）升3.2%，碧桂園服務（6098）升2.7%，最新報51.9元。

滙豐（0005）反彈，報57.85元，升2.5%。

【09:20】

恒指最新報23617點，高開97點，國指最新報8304點，高開33點，科指最新報5234點，高開8點。

滙豐（0005）昨日大跌，今早高開2.5%，最新報57.85元；旗下恒生（0011）大瀉1成，今早輕微高開0.7%，最新報150元。

油股方面，中海油（0883）最新報10.16元，高開1%，中石油（0857）最新報4.19元，升0.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報110元，跌1.3%，騰訊（0700）最新報442.4元，低開0.5%。