財政預算案｜陳茂波：深化互聯互通　促進內地與國際市場聯通互動

財政司司長陳茂波以視像方式發表本屆政府任內最後一份財政預算案。提到香港國際金融中心的發展，他指出，幾十年來緊貼着國家的需要和國際投資市場的脈搏，匯聚大量資金、投資者、企業家和專業服務人才，服務和產品不斷推陳出新，市場體量持續增大。

隨着「互聯互通」機制不斷擴大和優化，以及近年本港多項推動市場結構轉變的政策，香港作為國家的國際金融中心的角色和功能進一步提升，發展上了新台階，服務範疇更豐富，產業鏈覆蓋更全面，金融機構羣聚的效應更顯著。

內地的「十四五」規劃，明確支持香港提升國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，深化及擴大內地與香港金融市場互聯互通，高質量建設大灣區。

他表示，要發揮好金融服務實體經濟的目標，在快速發展的同時也平衡好穩定安全，讓香港市場的潛能充分發揮，要走得快、走得遠、更要走得穩。國家的穩步發展是香港的最堅實倚靠；「雙循環」發展的格局中，國家持續改革、高質量雙向開放，人民幣持續國際化、經濟向綠色、零排放轉型等，都為香港帶來了新任務、新機遇。

他指出，本港要積極打造更活潑多元的金融市場，從投資產品的種類、管控風險的工具、適切企業籌融資以至財資管理需要等。香港的金融市場也將必然有更好的發展，更深更廣更好地促進內地與國際資本市場的聯通和互動，讓香港成為更具競爭力和更具能量的國際金融中心。