財政預算案｜陳茂波：已完成「南向通」股票人民幣計價可行性研究

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》。他表示，未來政府會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

另外，證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議，工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。

他指，政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量；亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

去年平均每日成交額達1667億

回顧去年證券市場，去年港股平均每日成交額達1,667億元，按年上升29%；首次公開招股集資額近3,300億元，全球排名第四，繼續是環球主要的上市平台。

港股交投及市值的增加，陳茂波稱，主要原因之一是過去幾年港府實施了一系列改革，提升香港市場的競爭力，包括容許「同股不同權」架構的新興及創新企業上市；容許未有收入或盈利的生物科技公司在香港上市，並便利合資格發行人在香港作第二上市。

截至上月底，共有70家公司循此新制度上市，融資金額逾5,700多億元，佔同期總集資額近一半。新經濟企業目前已佔香港股市總市值超過20%。其中，有48家為醫療健康和生物科技公司，融資額合共逾1,100億元，令香港成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心。

另外，今年1月港交所推出特殊目的收購公司（SPAC）上市制度，容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新創企業作為併購目標，扶植富有潛力的新興企業通過非傳統首次發行的方式上市。

研未有盈利科企主板上市

陳茂波指，因應不少中概股選擇回流，已為此做好準備，包括容許沒有不同投票權架構並屬非創新產業的大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。另外又考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。

本港金融市場與內地的互通互動不斷加深和擴闊。「債券通」南向交易和「粵港澳大灣區跨境理財通」在去年九月相繼推出。「滬港通」和「深港通」的範疇持續擴展，交易額大幅增長。兩地交易所在去年底已就將交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通標的達成共識，ETF互聯互通可望盡快落實。作為風險管理工具的「A股指數期貨合約」亦已在去年順利推出，當局會探索開拓更多風險管理產品。