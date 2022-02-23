財政預算案｜滙豐及恒生歡迎政府推支援中小企措施

滙豐歡迎財政司司長於2022至23財政年度財政預算案提到多項額外紓緩措施，以及鞏固香港國際金融中心的相關舉措。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，縱然香港經濟飽受疫情的打擊，但基本因素仍然雄厚，相信疫情過後將出現強勁反彈。財政預算案剛公布的各項措施，可望幫助企業和社區走出疫情的陰霾。尤其樂見針對中小企的支援，他們既是本港經濟的重要支柱，也是過去兩年最受影響的一群。自「百分百擔保個人特惠貸款計劃」、「中小企融資擔保計劃 - 百分百擔保特惠貸款」，以及「預先批核還息不還本計劃」推出以來，成效顯著。當然，單靠政府的措施並不足夠，還要結合銀行業界助力。自2020年2月，滙豐已透過各項措施紓緩商業客戶的資金壓力，提供超過3,150億港元流動性。

林慧虹指，針對資本市場發展，相信透過進一步擴大互聯互通的資產類別、推進綠色金融發展、發行較長年期的政府債券以建立孳息曲線，以及強化離岸人民幣中心的地位等措施，不僅豐富資本市場的產品種類，而且吸引更多發行人、機構和零售投資者，從而鞏固香港國際金融中心的地位。

她稱：「我們歡迎當局成立『大灣區投資基金』，投資區內具策略發展意義的項目。事實上，粵港澳大灣區已發展成全球最大的經濟體之一，必須加強區內的連繫，把握更多發展機遇。我們致力與客戶共同尋找更多大灣區商機。」

恒生﹕與客戶並肩同行共克時艱

恒生銀行歡迎財政司司長在財政預算案中發表的一系列支援中小企、刺激經濟及紓解民困的措施，並會致力支持相關銀行業界的措施。

恒生一直與客戶並肩而行，自疫情發生以來，隨即已為商業及零售銀行客戶提供一系列紓緩措施，並且積極參與各項政府的金融服務紓困計劃，包括「百分百擔保個人特惠貸款」、「百分百擔保特惠貸款」及「預先批核還息不還本」計劃。其中以紓緩中小企資金周轉壓力的「百分百擔保特惠貸款」，自推出以來至去年年底，恒生已經累計批出超過86億元相關貸款。為了協助中小企致力抗疫之際，同時提升申請貸款的效率，恒生更率先推出網上申請連上載文件平台，再配合遙距開戶服務，讓客戶特別是中小企由開戶到申請相關貸款均能夠全程於網上銀行處理。就財政預算案中相關計劃的優化措施，恒生商業銀行的團隊亦已著手主動聯繫各中小企客戶，了解他們的需要，務求可盡快為受疫情影響的客戶提供協助。

恒生以香港為家，深明各界在疫情下面對的壓力，早前推出了「抗疫同恒」計劃，期盼與香港社會齊心抗疫，同時恒生亦定必繼續與客戶並肩而行，共克時艱。