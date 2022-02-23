摩根士丹利：地緣危機一旦緩和　美股有望迅速反彈5%

據《新浪財經》報道，摩根士丹利認為，儘管俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢不斷升級，但股市已經消化了很多壞消息。

華爾街知名大淡倉、摩根士丹利分析師Mike Wilson在2月22日的一份研報中寫道，雖然不確定性「非常高」，但市場已經在進行相應調整。因此，任何緩解都可能給市場帶來好消息。

這些分析師預測：「如果我們看到俄羅斯/烏克蘭緊張局勢有所緩和的跡象，那麼5%的快速反彈似乎不是不可能的。」

華爾街一直在糾結如何應對烏克蘭危機。前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat創始人Tom Lee是一位知名好倉，他認為，投資者不應在「恐慌」期間拋售股票，因為股市會反彈。資深投資者Mark Cuban也表示，海外衝突不會迫使投資者離開市場，因為沒有更好的選擇來獲得高回報。而高盛則預測，如果烏克蘭發生直接衝突，俄羅斯受到懲罰性制裁，美股可能會下跌6%。

摩根士丹利的報告稱，並非所有的價格走勢都可以歸咎於俄-烏危機，因為當前的環境是經濟增長放緩和美聯儲收緊政策。

該行表示，一旦美聯儲在3月開始收緊政策，投資者回歸基本面將非常重要——「這應該是未來幾個月股市回報的主要驅動因素。」

摩根士丹利表示，盈利增長尤其重要，並補充稱，銷售和營業利潤率也是股票回報的重要決定因素。