財政預算案｜多間會計師事務所歡迎政府措施

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》。多間會計師事務所作回應。

致同稱紓困措施屬杯水車薪

致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示:「雖然政府宣布了一些即時紓困措施，例如再次推行消費券計劃，支援經營困難的企業及弱勢社群，但這些措施只是杯水車薪。我們敦促政府實施更周全的策略以創造就業機會及推動經濟增長。長遠而言，政府亦應改善稅制，以及開辟新的稅收來源以應對人口老化的情況。香港同時亦需要周詳的長遠規劃藍圖，讓香港能夠在競爭日益激烈的全球大環境中蓬勃發展。戰性人才投資是在科技和數碼化時代取得成功的關鍵。」

ACCA贊同`政府採取擴張性財政政策

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會贊同財政預算案繼續採取擴張性財政政策，預算案的逆周期措施總承擔額逾1,700 億港元，調撥一切可動用的資源，全力抗擊戰勝疫情，並加大資源為市民紓困，向中小企提供喘息的空間，為下行的經濟提供支撐，以推動疫後的經濟復甦。

ACCA 香港分會歡迎政府積極回應該會建議，推出多項一次性派糖措施，協助市民渡過難關，包括再次向年滿18歲的香港永久性居民發放電子消費券，並將金額倍增至 10,000元，以及寬減 2022/23 年度四季的住宅物業差餉。

澳洲會計師公會稱體現對市民關愛

澳洲會計師公會對於今次的財政預算案歡迎，整體體現對市民的關愛、對企業困境的理解、兼顧對長遠發展的投資。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚稱，「今年度財政狀況扭虧為盈，財政儲備預期將維持約9,400億元，相當於16個月的政府開支，令政府有財政實力投入逆週期措施紓困和抗疫，以及發展中長期經濟措施，這是令大家喜出望外的，有利提升市民信心及紓困。不過，有針對性的措施較少，雖有皆大歡喜的效果，但第五波疫情下社交距離限制起碼延長至4月20日，在面對經濟前景未明部分行業和人士或今年上半年受壓的情況下，應採取更精準的資源投放，加大力度協助受困行業和人士。」

劉明揚表示，「公會對預算案公佈向永久居民和新來港人士發放合共一萬元電子消費券表示驚喜，因為金額較上一次消費券發放加倍，惠及660萬市民能有助紓困提振經濟。四月份發放5,000，餘額年中分批發放，此舉有助在疫情緩解的經濟環境下，刺激本地消費。如果消費券發放可以更加精準惠及有需要的人群，相信會令公共資源更加有效投放。」

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴先生指，「整個紓困措施牽涉預計開支1,700億元，較預期高，不過今次疫情影響太大，最新公佈的失業援助基金，應考慮加碼派發每個月1萬元，可以按3個月加3個月進行，合共為期6個月總共6萬元的失業援助基金，予以因第五波疫情影響的失業人士。前3個月實施以應急，視乎資助效果，再決定是否應再推行額外3個月，涉及金額粗略估計約576億開支。」

陳銘嚴先生指，「住宅租金扣稅最高一年10萬元是今次預算案中新建議的措施，對於無持有住宅物業需租樓的人士是一個非常利好的消息，不但有利減輕居住方面的開支，亦有助挽留來港工作的人才以及本港的年輕人。之前業界曾探討扣減住宅租金是否會導致業主變相加租，但近期樓市交投趨勢向淡，加上經濟環境受壓，加租可能性較低，建議政府在執行措施時釐清是否包括所有符合租借條件的住宅。」

畢馬威中國籲政府對特定行業推保就業計劃

畢馬威中國稅務合夥人何家輝回應最新發表的2022-23年度《財政預算案》，指出雖然剛剛公布的失業率維持於3.9%，有鑒於第五波疫情發展及數據出現滯後，往下季度的失業率將會回升，因此他歡迎政府先後在「防疫抗疫基金」預留132億元，於公營及私營機構開設有時限職位。

就此，他建議政府推出更多措施包括針對性的「保就業」計劃以支持特定行業，參考新加坡上周發佈的財政預算， 雖然亦錄得連續3年的赤字，新加坡政府亦針對年收入低於1億新加坡元(折合港幣大約6億元)及受疫情嚴重影響的企業 (例如餐飲業、零售業、娛樂業等 )提供一次性的現金資助，而計算方法是每名本地勞工提供1,000新加坡元(折合港幣大約5,800元) 的資助，說明政府在經濟下行時更應採取措施支持經濟及民生。

另外，他歡迎政府發放港幣10,000元消費券在疫情舒緩過後提振經濟，他亦樂見消費券的發放時間相比上年有明顯縮短。由於現在疫情嚴重，不鼓勵市民外出消費 ，消費券在四月發放是明智之舉，亦可配合政府估計最快四月可控制疫情的時間點。