財政預算案｜證監會支持政府建議　貿發局歡迎紓困措施

財政司司長陳茂波於新一份財政預算季內，提出多項措施以鞏固香港金融中心地位。證監會指出，對財政司司長於財政預算案內，講及多項以強化香港扮演聯繫中國及全球國際金融中心的角度表示支持；又指出正期待與政府及監管伙伴就有關建議作緊密合作。

證監會及港交所（0388）就本港上市體系內，是否推動對資本集中用於技術研發而尚未有盈利或收入的企業，進行初步探討，以了解相關企業在業務營運上的因涉及較有限生意規模，所帶來的風險。

證監會亦會就中港兩地市場之間提升互聯互通，與內地監管伙伴作密緊合作。

證監會相信財政司司長於新財政預算案內，提出的建議可以吸引更具多質素的企業及投資者來港，這可以提升香港作為領先的離岸人民幣業務中心﹑財富管理及綠色與可持續金融中心的地位。

金發局歡迎政府措施

金發局歡迎2022-23財政預算案中提出的措施，為香港長遠經濟發展作出規劃的同時，為企業及市民提供協助以應對疫情帶來的直接影響。

財政司司長陳茂波於預算案中公布的相關措施，將有助維持香港作為國際金融中心的優勢。在這些建設性措施帶來的正面影響之下，香港將可繼續發揮其作為融資、資產管理、風險管理和離岸人民幣業務樞紐的作用，同時進一步加強對國家發展的貢獻。

金發局讚揚政府及監管機構為促進市場發展而作出的努力，亦贊同其就金發局提出的部分建議之採納。預算案當中包括審視上市規則以配合從事先進技術企業的集資需求，就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，繼續發行綠色債券，豐富以數據為本金融服務的生態圈，及成立「大灣區投資基金」等措施，將為香港的持續成功奠定堅實基礎。

金發局主席李律仁資深大律師支持政府繼續推動香港金融市場及業界發展：「今天公布的財政預算案重申香港致力作為中國和世界的國際金融中心之決心不變。我們的成功源自服務及不斷追求完善的心態，在全球疫情持續的艱難時刻，香港更將砥礪前行，繼續作為世界各地人士首選之商業樞紐。」

金發局行政總監區景麟博士亦感謝政府對金融服務業的支持：「我們將持續與業界持份者緊密合作，以提升香港作為首屈一指的金融中心之競爭力，繼續面向全球市場參與者。」

貿發局對政府協助推出內地發展支援計劃感鼓舞

貿發局歡迎特區政府財政司司長發表的2022/2023年《財政預算案》，推出多項針對市民及中小企的紓困及穩定信心措施，包括向貿發局額外撥款以推出內地發展支援計劃，有助港商把握國家十四五規劃下的商機，應對疫情挑戰，重啟香港的經濟動力，推動長遠發展。

貿發局主席林建岳表示：「過去兩年的疫情為中小企帶來前所未見的挑戰。今次預算案中提出了多項促進經濟發展的措施，包括一系列緩解企業經營壓力、支援資金周轉和融資的政策；而預算案提出的支持知識產權及科創發展政策，亦有助企業開拓新市場、新領域以及升級轉型。」

林建岳指：「同時，我們亦對政府增撥資源，協助本局推出內地發展支援計劃感到鼓舞。我們將透過貿發局內地辦事處網絡，夥拍合作夥伴，包括在相關城市經驗豐富的資深港商、專業人士協會及青年創業協會等，舉辦培訓、交流、商貿考察及宣傳推廣活動，協助在內地的港商拓展業務，把握內地『雙循環』政策及粵港澳大灣區規劃帶來的商機，更好地融入國家發展大局。」

銀公﹕銀行業界會配合扶助企業及市民渡過難關

財政司司長今天公佈最新一份財政預算案，銀行公會主席禤惠儀表示：「預算案覆蓋的範圍廣泛和全面，一方面聚焦疫情下對經濟和各行各業的支援，特別是延長『中小企融資擔保計劃』，扶助企業和市民渡過目前難關，並為疫後經濟復甦打好基礎。業界將繼續配合和支持相關計劃，以紓緩企業的短期周轉壓力。」

「另一方面，財政司司長推出的多項前瞻性措施，將有助進一步深化香港在粵港澳大灣區的角色，鞏固國際金融中心地位。銀行公會歡迎政府探討優化跨境理財通計劃，相信有助解決銀行業目前在執行跨境理財通時遇到的局限，加快內地和香港銀行業互聯互通和財富管理業務的發展。」

「綠色和可持續金融及金融科技將會是銀行業未來發展的大趨勢。政府計劃推出的多項措施，包括增加發行綠色債券、跨境金融科技項目於內地和香港同步測試等，將進一步擴闊香港銀行業的業務機遇，促進行業長遠發展。」

「我很高興政府為金融業推出『綠色和可持續金融培訓先導計劃』和『金融科技從業員培訓資助先導計劃』，相信能豐富本地人才庫，提升銀行從業員的專業技能，滿足銀行業未來的發展需求。」