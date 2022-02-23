財政預算案｜中銀香港孫煜︰歡迎一系列惠澤企業與社會各階層措施

財政司司長陳茂波今日﹙23日﹚發表新一份《財政預算案》，宣佈將推出總額達1,700億元的抗疫紓困措施。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，新一份預算案從「齊抗疫、助基層、振經濟、創未來」等方面，着眼當前抗疫大局，佈局未來經濟復甦，及時回應本港社會和廣大市民的實際需求，對全民抗疫下維護香港的社會穩定，促進本地經濟復甦和鞏固香港的國際金融中心地位具有積極作用。中銀香港歡迎一系列惠澤企業與社會各階層的措施，相信特區政府將儘快推出相關措施，讓市民和企業儘早受惠。

孫煜又指，隨着近年香港不斷擴大及優化與內地金融市場的「互聯互通」機制，香港國際金融中心的角色和功能已進一步提升。本年度財政預算案重點關注了提升本港金融服務的相關議題，尤其在進一步強化證券市場、發展綠色金融和零售債券市場、推動資產及財富管理以及完善監管等方面，提出了一系列具體措施，相信有助鞏固提升香港國際金融中心的地位。此外，中銀香港歡迎特區政府進一步放寬市民首次置業按揭金額上限的舉措，未來將繼續為客戶提供優質的按揭服務。

他表示，中銀香港自疫情發生以來，已先後配合特區政府推出多項支持企業和客戶的金融服務措施。未來中銀香港將繼續支持香港金融管理局和香港按證保險有限公司分別對「預先批核還息不還本」和「中小企融資擔保計劃」兩個措施的延長安排。相信上述措施在全面抗疫的背景下，能直接紓緩中小企業的短期資金壓力，保障就業職位，緩解香港經濟下行風險，協助企業及市民渡過難關。中銀香港將繼續落實與社會「同心抗疫」的承諾，為戰勝疫情及經濟增長作出應有貢獻。