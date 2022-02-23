預算案｜數碼港︰全力配合政府助發展數字經濟

數碼港歡迎特區政府今日公布的2022至23年度財政預算案，將全力配合政府，協助數字經濟發展，為香港經濟製造新增長點。

數碼港主席林家禮博士表示，國家《十四五規劃綱要》支持香港建設國際創新科技中心，而新一份財政預算案亦充分反映特區政府對香港創科發展的大力支持，兩者一脈相承，數碼港深表歡迎。作為香港數碼科技旗艦及初創企業培育基地，數碼港一直配合特區政府政策，積極培育創科人才，推動香港數碼經濟發展。財政預算案提及成立『數字化經濟發展委員會』，而數碼港就發展數碼經濟一直不遺餘力，會積極參與有關工作。同時，財政預算案提出撥款50億元成立「策略性創科基金」，數碼港會憑藉在創投融資的經驗，為香港物色具戰略價值的科技企業及可豐富創科生態的投資機會。

他又稱，預算案提及「數碼港投資創業基金」為初創企業集資渠道之一，數碼港一直透過基金注資具潛力的初創企業，並為他們帶動其他投資者共同投資。基金至今已向20間數碼港企業投資超過1.6億港元，並吸引超過14.2億港元共同投資，平均引資比率為 1：8，為初創企業擴闊集資渠道。

香港的創科生態日趨蓬勃，數碼港已匯聚約800間駐園區及約900間非駐園區初創企業和科技公司，多年來亦孕育了不少成功初創，並見證了五間「獨角獸」誕生和成長，包括 GOGOX、KLOOK、WeLab、TNG、Animoca Brands，橫跨金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競等範疇。

作為全港最大金融科技初創社群，數碼港亦樂見政府持續強化金融科技發展，並歡迎財政預算案委託數碼港於今年推行新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」及「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，分別為證券及保險界從業員提供培訓課程及學費資助，以及鼓勵金融機構應用金融科技。

數碼港2020年受政府委託首次推出「金融從業員金融科技培訓計劃」，以豐富香港金融科技人才庫，計劃反應踴躍，吸引了超過1,200名金融從業員參與；而去年首次推出的「拍住上」計劃，亦已成功批出93組金融機構與金融科技企業合作，涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等範疇。其中有 14 個項目涉及跨金融界別及香港與大灣區及東盟等地區的跨境應用等範疇。