俄烏局勢｜俄烏緊張致油價高張　美國考慮釋放石油儲備

隨着俄烏緊張局勢持續升級，普京下令俄羅斯軍隊進入烏東地區之後，原油價格劍指每桶100美元。這引起了美國政府對油價飆升持續推升通脹的擔憂，美國的制裁行動也可能會受到一些束縛，而拜登政府的支持率也岌岌可危。

據《華爾街見聞》周四（24日）報道，拜登政府於周三（23日）正研究與其盟友協調行動，再次動用緊急供應﹕釋放戰略石油儲備（SPR），以應對烏克蘭危機所造成的油價飆漲。雖然美國白宮尚未就此做決定，但內部正就此潛在選項「積極溝通」，包括潛在的價格點觸發因素以及如何與其他國家協調釋放儲備的問題。

據悉，拜登政府正在進行建模以確定任何潛在戰略儲備釋放的規模和範圍。但美國能源部拒絕發表評論，白宮和國家安全委員會的代表沒有立即回應評論請求。

受此消息影響，WTI原油期貨完全回吐日內稍早漲幅，並轉而下跌1%。

去年11月，拜登「無力帶動」OPEC+增產後，轉頭聯合原油消費大國聯合拋儲，美國政府釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以抑制油價的持續上漲。

在這5,000萬桶戰略油儲中，有3,200萬桶石油釋放旨在短期內增加市場供給，但主要目的是用於交換，即這些戰略油儲的買家需要在2022至2024年將相同數量的石油還給美國政府。也就是說，1800萬桶是直接銷售，3200萬桶屬於短期交換。

截止今年1月，拜登的5,000萬桶戰略油儲釋放計劃完成近4,000萬桶釋放。然而俄烏局勢進一步助長了市場對供應短缺的擔憂，國際原油價格已經連續三個月大幅度上漲，布油一度觸及99美元的關口，繼續在七年高位徘徊。

華爾街投行紛紛預測原油將重返100美元。早在1月，美銀就預期今年年中布倫特原油價格將達到120美元。「商品旗手」高盛近期表示，如果到2022年，油價提前觸及105美元/桶的高點，石油市場被迫實現平衡，那麼油價將不得不繼續上漲直至達到125美元/桶，才能通過需求破壞完全實現平衡。全球最大石油交易商維多集團CEO昨日稱油價將長期維持在100美元以上。

此前，拜登承諾在油價上漲的情況下繼續推動降低油價的種種舉措，在不斷走高的油價面前顯得毫無縛雞之力。隨着燃料和消費價格的上漲，白宮將會繼續面臨着控制成本的壓力，這可能會危及民主黨對眾議院和參議院的控制。

分析師表示，在俄烏衝突中，汽油價格可能達到每加侖4美元。根據汽車俱樂部AAA的數據，周三每加侖普通無鉛汽油的日均價格為3.54美元。