俄烏局勢｜俄羅斯貨幣貶值　盧布兌美元跌至疫情期以來最低

據《新浪財經》周四（24日）報道，對於今年已經出現歷史性下跌的俄羅斯市場，交易員傳達的訊息，是未來盧布可能還要繼續下行。

盧布兑美元延續跌勢，觸及2020年3月疫情開始以來的最低水平，跌破1美元兑81盧布。期權定價顯示，盧布兑美元在未來兩個月內跌至紀錄低點的可能性為50%。2016年盧布跌至紀錄低位時經濟正陷入衰退。技術分析師也持同樣觀點，認為盧布兑美元的趨勢線接近失守。

道明證券投資組合策略主管Cristian Maggio表示，「盧布的疲軟程度將大於預期」。

俄烏局勢升級令俄羅斯金融市場受到重創。雖然2月22日資產價格因為交易員對制裁措施的影響仍存疑而有所反彈，但基準指數徘徊在多年低點附近。

盧布和烏克蘭格里夫納都是今年表現墊底的貨幣，兑美元跌幅超過7%。在股市方面，自10月以來，莫斯科基準的MOEX指數已下跌近三分之一。俄羅斯市場2月23日因公共假日休市，但RTS股指期貨暗示股市2月24日重新開市時可能會迎來下跌。

彭博指數顯示，按美元匯率計算，俄羅斯本幣債券今年累計下跌約14%，在新興市場中表現最差。俄羅斯2047年到期的美元債券收益率2月23日連續第五天上漲，至6.3%的三年高點，該國主權債信用違約互換六年來首次突破400個基點。