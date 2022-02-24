俄烏局勢升溫累港股瀉758點　成交增至逾1700億元　油股逆市揚

俄烏緊張局勢繼續困擾投資者情緒，拖累美國股市連跌第5個交易日，道指跌逾400點。投資者在避險情緒驅使下，續將資金泊入美元，美匯指數企穩在96以上，同時黃金亦獲支持，金價每盎司處於1910美元。市場弱勢在亞洲交易時間延續，美股三大指數期貨皆向下，日本股市假期後復市亦下跌，相信今日港股強勢難展。



【16:28】

俄烏局勢相當緊張，外界不時傳出當地最新情況，在戰火陰霾籠罩下，環球股市頓時大挫，其中日本股市跌近500點，港股曾大瀉曾900點，成交額急升至逾1,700億元。

恒指收市報22901點，跌758點，國指跌286點，報8030點，科指跌229點，報5069點，成交額為1,759.6億元。

今日僅有6隻成份股能逆市上揚，其中今早出業績的百威（1876）揚升4.6%，中石油（0857）及中海油（0883）升3.4%及0.8%。

阿里系表現疲弱，阿里（9988）及阿里健康（0241）均挫逾6%，濠賭股金沙（1928）亦低收逾6%。

港交所（0388）在業績公布後跌勢加劇，報394.6元，跌5.4%。

【15:48】

俄烏衝突升級，俄羅斯RTS指數跌幅擴大至35%，創2014年底以來新低；俄羅斯MOEX指數跌29%。

【15:28】

恒指最新報22810點，報849點，國指跌319點，報7997點，科指跌253點，報5045點。

【15:10】

俄烏局勢極為緊張，引發投資者恐慌情緒，美股三大指數皆下挫，道指期貨跌近800點。亞太區股市出現小型股災，港股更一度挫近900點。恒指最新報22913點，跌746點。資金湧入美元資產，美匯指數最新報96.56。

信誠聯席董事張智威認為，不排除大市將下試22500點，惟相信屆時是投資者可以考慮低撈部份較殘的股份，包括騰訊（0700）﹑港交所（0388）﹑中建材（3323）及滙豐。

港交所最新報395元，跌5.3%，滙豐（0005）跌3.4%，報56.15元，中建材跌3.2%，騰訊跌3.5%。

不過近日因地緣政局緊張而上揚的油股及金股，張智威則不建議投資者再追。由於目前當地局勢已到了相關盡的地步，難保一旦戰事結束，避險資金即從相關股份流出，又指出中海油（0883）在10元左右已表現乏力。

中海油最新報9.98元，跌0.4%。

【14:01】

俄烏局勢相當緊張，觸發大市曾挫近900點，低見22786點，最新報22904點，跌756點，國指報8023點，跌293點，科指最新報5063點，跌235點。

美匯進一步上揚，最新報96.65，升0.48%，港匯則跌至7.8081。金價則急升，現貨金最新報1,940.06美元，升1.63%。

美股三大期貨均瀉，道期瀉675點，報32456點。

【13:24】

恒指午後跌幅略收窄，最新報22964點，跌696點，科指跌217點，報5081點，國指報8042點，跌275點。

阿里（9988）一度再創新低，報103.6元，最新報105元，跌6.6%。

【13:07】

據外媒報道，因觸發交易限制，莫斯科證券交易所(MOEX)的盧布及股票交易暫停。

【13:04】

剛於中午公布全業績的港交所（0388），午後維持逾4%跌幅，最新報399.4元，跌4.3%。

港股跌勢則略加劇，報22879點，跌781點，科指報5059點，跌239點，國指報8011點，跌306點。

【12:14】

港股表現極為疲弱，受俄烏局勢持續升溫拖累下，半日瀉逾700點，失守23000點大關。

恒指中午收市報22925點，跌734點，國指報8033點，跌284點，科指報5074點，跌224點，成交額為872.4億元。

阿里孖寶表現失色，阿里（9988）及阿里健康（0241）均跌約6.6%，為歜藍籌股中跌幅首兩大。

濠賭股金沙（1928）亦挫5.7%。

碧服（6098）及京東（9618）分別跌逾6%及5%。

【11:50】

俄國在烏東採取特別軍事行動，刺激布油期貨突破100美元大關，創2014年9月以來新高。三桶油逆市企穩，中海油﹙0883﹚升0.6%、中石油﹙0857﹚升1.7%、中石化﹙0386﹚無升跌〉

俄鋁﹙0486﹚挫7%，報6.77元。

【11:27】

港股弱勢未改，曾失守23000點，最新收復此關，報23000點，跌659點。國指報8075點，跌241點；科指報5116點，跌182點。

阿里系大跌，阿里（9988）及阿里健康（0241）皆跌逾6%。

【11:01】

港股進一步下跌，報23153點，跌500點，科指報5163點，跌135點，國指報8133點，跌183點。

【10:53】

港股跌勢擴大至逾400點，最新報23210點，跌449點，國指報8165點，跌151點，科指報5176點，跌122點。

阿里（9988）續尋底，曾失106元，低見105.8元，最新報106.1元，跌5.6%。

【09:46】

科技股今早續成為投資者沽貨對象，會在今日公布業績的網易（9999）及阿里（9988），分別跌3.2%及4.1%。另一科技股京東（9618）跌4.1%。

金融股方面，友邦（1299）跌3.3%，報82.05元。

至於今早已公布業績的百威（1876），則逆市揚3.3%，報23.6元。

港股則跌幅收窄，恒指重止23300點，跌359點，國指報8193點，跌123點，科指報5195點，跌103點。

【09:20】

恒指低開392點，報23268點，國指報8166點，報低開150點，科指低開135點，報5163點。

阿里（9988）低開4.4%，失守108元，再創上市新高，報107.5元，騰訊（0700）低開2%，報436.2元。

滙豐（0006）低開0.9%，報57.6元。