阿里曾失104元再創新低　港股跌近700點｜持續更新

俄烏緊張局勢繼續困擾投資者情緒，拖累美國股市連跌第5個交易日，道指跌逾400點。投資者在避險情緒驅使下，續將資金泊入美元，美匯指數企穩在96以上，同時黃金亦獲支持，金價每盎司處於1910美元。市場弱勢在亞洲交易時間延續，美股三大指數期貨皆向下，日本股市假期後復市亦下跌，相信今日港股強勢難展。



【13:24】

恒指午後跌幅略收窄，最新報22964點，跌696點，科指跌217點，報5081點，國指報8042點，跌275點。

阿里（9988）一度再創新低，報103.6元，最新報105元，跌6.6%。

【13:07】

據外媒報道，因觸發交易限制，莫斯科證券交易所(MOEX)的盧布及股票交易暫停。

【13:04】

剛於中午公布全業績的港交所（0388），午後維持逾4%跌幅，最新報399.4元，跌4.3%。

港股跌勢則略加劇，報22879點，跌781點，科指報5059點，跌239點，國指報8011點，跌306點。

【12:14】

港股表現極為疲弱，受俄烏局勢持續升溫拖累下，半日瀉逾700點，失守23000點大關。

恒指中午收市報22925點，跌734點，國指報8033點，跌284點，科指報5074點，跌224點，成交額為872.4億元。

阿里孖寶表現失色，阿里（9988）及阿里健康（0241）均跌約6.6%，為歜藍籌股中跌幅首兩大。

濠賭股金沙（1928）亦挫5.7%。

碧服（6098）及京東（9618）分別跌逾6%及5%。

【11:50】

俄國在烏東採取特別軍事行動，刺激布油期貨突破100美元大關，創2014年9月以來新高。三桶油逆市企穩，中海油﹙0883﹚升0.6%、中石油﹙0857﹚升1.7%、中石化﹙0386﹚無升跌〉

俄鋁﹙0486﹚挫7%，報6.77元。

【11:27】

港股弱勢未改，曾失守23000點，最新收復此關，報23000點，跌659點。國指報8075點，跌241點；科指報5116點，跌182點。

阿里系大跌，阿里（9988）及阿里健康（0241）皆跌逾6%。

【11:01】

港股進一步下跌，報23153點，跌500點，科指報5163點，跌135點，國指報8133點，跌183點。

【10:53】

港股跌勢擴大至逾400點，最新報23210點，跌449點，國指報8165點，跌151點，科指報5176點，跌122點。

阿里（9988）續尋底，曾失106元，低見105.8元，最新報106.1元，跌5.6%。

【09:46】

科技股今早續成為投資者沽貨對象，會在今日公布業績的網易（9999）及阿里（9988），分別跌3.2%及4.1%。另一科技股京東（9618）跌4.1%。

金融股方面，友邦（1299）跌3.3%，報82.05元。

至於今早已公布業績的百威（1876），則逆市揚3.3%，報23.6元。

港股則跌幅收窄，恒指重止23300點，跌359點，國指報8193點，跌123點，科指報5195點，跌103點。

【09:20】

恒指低開392點，報23268點，國指報8166點，報低開150點，科指低開135點，報5163點。

阿里（9988）低開4.4%，失守108元，再創上市新高，報107.5元，騰訊（0700）低開2%，報436.2元。

滙豐（0006）低開0.9%，報57.6元。