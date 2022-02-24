俄烏局勢累港股瀉逾800點　專家料試22500點兼籲投資者勿追油金股

俄烏局勢極為緊張，引發投資者恐慌情緒，美股三大指數皆下挫，道指期貨跌逾900點。亞太區股市出現小型股災，日本股市跌近500點收市，港股更一度挫近900點。

恒指最新報22810點，報849點，國指跌319點，報7997點，科指跌253點，報5045點。

資金湧入美元資產，美匯指數最新報96.6。黃金亦獲投資者追捧，現貨金每盎司升至1,942.01美元，升幅達1.73%。油價同樣抽高，布蘭特期油更突破每桶100美元，報102.84美元。

港交所失守400元

從目前港股走勢，反映出投資者信心相當薄弱。信誠聯席董事張智威認為，不排除大市將下試22500點，惟相信屆時是投資者可以考慮低撈部份較殘的股份，包括騰訊（0700）﹑港交所（0388）﹑中建材（3323）及滙豐。

港交所最新報394.2元，跌5.5%，滙豐（0005）跌3.8%，報55.9元，中建材跌3.7%，騰訊跌4.1%。

不過近日因地緣政局緊張而上揚的油股及金股，張智威則不建議投資者再追。由於目前當地局勢已到了相關盡的地步，難保一旦戰事結束，避險資金即從相關股份流出，又指出中海油（0883）在10元左右已表現乏力。

中海油最新報10.06元，逆市揚0.4%。