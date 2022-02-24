瑰麗集團：九龍貝爾特酒店用作隔離酒店　向院舍長者派1800份熱食

瑰麗酒店集團宣布，香港九龍貝爾特酒店將用作為隔離酒店，幫助容納輕症新冠患者。

集團指，第五疫情下，先後與香港基督教女青年會、香港青年協會、社區組織協會、同路舍（Impact HK）等非政府機構合作，推出多項短、中期的支援社區行動。一方面照顧基層市民的即時生活所需，亦特別關顧不少基層市民因兩年多的抗疫而 造成對生活的影響和精神健康。 「瑰麗同行」的社區支援項目包括：

與香港基督教女青年會合作由集團旗下兩間酒店向受疫情影響的院舍長者派發熱食1,800 份；與香港基督教女青年會合作購買抗疫用品、湯包、維他命補充劑，派發予600個單親及年輕媽媽，以及失業婦女；與社區組織協會合作，集團以配比基金形式鼓勵員工捐助。

另外，向400個居住於劏房、籠屋而又需要隔離的住戶派發食物和現金津貼；與同路舍(Impact HK)合作，除恒常向露宿者派發熱食以外，加送方便保存的乾糧，約200人受惠；至於香港九龍貝爾特酒店將作為隔離酒店，幫助容納輕症患者。

鄭志雯相信。團結和正面的力量一定能夠推動香港走出疫境。（受訪者提供）

關注疫情下對基層家庭健康及經濟問題

另外集團亦關注疫情下對健康和經濟方面的傷害，不少市民情緒健康亦深受影響，基層家庭面對的抗疫挑戰和生活壓力更令人憂慮。 集團分別與香港青年協會及小彬紀念基金會合作，發起行動關注基層家庭尤其青少年和婦女的情緒健康，當中包括：

與香港青年協會合作，啟動「家添抗『疫』力」計劃，支援 100 位基層青少年，每人用5000元為整個家庭提供改善家居及提升技能作出建議和行動，鼓勵他們以行動為自身家 庭設計有益身心、適合居家環境的活動，改善家庭關係，維護情緒健康。

與小彬紀念基金會合作，撥款50萬元擴充其求助熱線「Call Mira」 服務六成，關顧小數族裔女性和青少年在疫情期間更大的援助需要。 同時亦為青少年成立 網上支援網絡及提供情緒輔導。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，長時間的抗疫對基層社會造成不能言喻的傷害和壓 力，相比今次海嘯式的疫情，集團希望從關顧社會小部份人士的身心需要開始，並繼續盡集團本份，與社會累積經驗和力量，與香港同行。她相信社會各界緊守自身崗位，為身邊面對困難的人多走一步，團結和正面的力量一定能夠推動香港走出疫境。