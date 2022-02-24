俄烏戰火美股震動　道指曾跌逾800點　納指反覆｜持續更新

俄羅斯突進軍烏克蘭，反轉金融市場，油金股匯商品皆有異動。美股初段曾大跌逾800點，後來跌幅收窄；納指更倒升。



【00:45】道指再向下 跌逾700點

道指瀉707點或2.14%，報32424點；納指跌63點或0.48%，報12974點；標指挫55點或1.32%，報4169點。

【00:20】道指跌幅收窄至近500點 納指倒升

道指瀉515點或1.56%，報32616點；納指升28點或0.22%，報13065點；標指挫28點或0.67%，報4197點。

【23:05】美股挫逾2%

美股跌勢暫未加深，道指瀉769點或2.29%，報32373點；納指瀉225點或1.73%，報12812點；標指挫78點或1.87%，報4146點。

阿里巴巴美股現挫3%，報106.34美元。

恒指夜期現報22642點，挫248點，低水260點。

【22:32】美股低開逾2%

美股三大指數集體低開，道指瀉810點或2.45%，報32321點；納指瀉382點或2.94%，報12654點；標指挫102點或2.43%，報4122點。

阿里巴巴美股開市跌逾8%，低見100.07美元。

俄羅斯RTS指數現挫40.5%。

布油期貨現報103.27美元，升6.64%。

【22:07】歐股跌勢未止

歐股跌勢未止，歐洲斯托克50指數跌4.48%、德國DAX30指數跌5.01%、英國富時100指數跌3.11%。

俄羅斯RTS指數現挫近38%。

【21:33】恒指夜期低水383點

恒指夜期現報22519點，挫371點，低水383點。

阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%z，雖然好過預期，但阿里美股盤前仍挫約8.5%，報100.8美元。

【19:59】恒指夜期低水275點

恒指夜期現報22627點，挫263點，低水275點。

【18:27】美元指數升穿97

美元指數升破97關口，日內升近1%。

大新銀行經濟研究及投資策略部就「烏克蘭最新局勢對市場的影響」的評論指，俄羅斯向烏克蘭發動空襲，市場避險氣氛迅速升溫。由於俄羅斯及烏克蘭均為天然資源大國，若局勢惡化或增添全球經濟復甦壓力，市場短期波幅料續高企，資金或流向避險資產，投資者宜續保持均衡分散投資。

【16:36】俄羅斯RTS指數跌幅收窄

俄羅斯RTS指數跌幅收窄至不足三成，現挫26.79%。

【1７:２7】 比特幣瀉８％

金融局勢升溫，惟比特幣未能發運避險功能，跌約8%，價格報35,725美元，較11月的高位貶值近一半。另邊廂，現貨金報1946.82美元，升1.98%。

就烏克蘭的最新發展，瑞士盈豐銀行 (EFG Bank) 評估指，地緣政治事件普遍不會長遠影響市場，而能源價格持續高企，但不會影響經濟復甦。

【16:４7】日本或釋放國家石油儲備

據日本共同社引述消息稱，日本正考慮加入美國的行列，釋放國家石油儲備，以應對烏克蘭動盪局勢。

布油現報99.72美元一桶，升6%。

【16:36】俄羅斯RTS指數腰斬

俄羅斯RTS指數跌幅擴大至48.98%，而俄羅斯MOEX指數瀉45%。

【16:20】俄羅斯RTS指數挫四成

俄羅斯股市重開後，俄羅斯RTS指數跌幅日內擴大至40%，而俄羅斯MOEX指數挫36.4%。

【16:12】美期大幅低走

美股指數期貨持續走低，納指挫3.15%、標指挫2.57%、道指挫2.52%。

【16:09】歐股瀉逾3%

歐股集體大幅低開，歐洲斯托克50指數跌3.48%、德國DAX30指數跌3.68%、英國富時100指數跌2.42%。

【15:41】莫斯科交易暫停交易

莫斯科交易所再次暫停交易。此前，俄羅斯RTS指數跌幅擴大至35%，創2014年底以來新底。