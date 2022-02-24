俄烏戰火美股震動　道指跌幅收窄至500點　納指倒升｜持續更新

俄羅斯突進軍烏克蘭，反轉金融市場，油金股匯商品皆有異動。美股初段曾大跌逾800點，後來跌幅收窄；納指更倒升。
【00:20】道指跌幅收窄至近500點 納指倒升
道指瀉515點或1.56%，報32616點；納指升28點或0.22%，報13065點；標指挫28點或0.67%，報4197點。
【23:05】美股挫逾2%
美股跌勢暫未加深，道指瀉769點或2.29%，報32373點；納指瀉225點或1.73%，報12812點；標指挫78點或1.87%，報4146點。
阿里巴巴美股現挫3%，報106.34美元。
恒指夜期現報22642點，挫248點，低水260點。
【22:32】美股低開逾2%
美股三大指數集體低開，道指瀉810點或2.45%，報32321點；納指瀉382點或2.94%，報12654點；標指挫102點或2.43%，報4122點。
阿里巴巴美股開市跌逾8%，低見100.07美元。
俄羅斯RTS指數現挫40.5%。
布油期貨現報103.27美元，升6.64%。
【22:07】歐股跌勢未止
歐股跌勢未止，歐洲斯托克50指數跌4.48%、德國DAX30指數跌5.01%、英國富時100指數跌3.11%。
俄羅斯RTS指數現挫近38%。
【21:33】恒指夜期低水383點
恒指夜期現報22519點，挫371點，低水383點。
阿里巴巴第三財季經調整淨利潤跌25%z，雖然好過預期，但阿里美股盤前仍挫約8.5%，報100.8美元。
【19:59】恒指夜期低水275點
恒指夜期現報22627點，挫263點，低水275點。
【18:27】美元指數升穿97
美元指數升破97關口，日內升近1%。
大新銀行經濟研究及投資策略部就「烏克蘭最新局勢對市場的影響」的評論指，俄羅斯向烏克蘭發動空襲，市場避險氣氛迅速升溫。由於俄羅斯及烏克蘭均為天然資源大國，若局勢惡化或增添全球經濟復甦壓力，市場短期波幅料續高企，資金或流向避險資產，投資者宜續保持均衡分散投資。
【16:36】俄羅斯RTS指數跌幅收窄
俄羅斯RTS指數跌幅收窄至不足三成，現挫26.79%。
【1７:２7】 比特幣瀉８％
金融局勢升溫，惟比特幣未能發運避險功能，跌約8%，價格報35,725美元，較11月的高位貶值近一半。另邊廂，現貨金報1946.82美元，升1.98%。
就烏克蘭的最新發展，瑞士盈豐銀行 (EFG Bank) 評估指，地緣政治事件普遍不會長遠影響市場，而能源價格持續高企，但不會影響經濟復甦。
【16:４7】日本或釋放國家石油儲備
據日本共同社引述消息稱，日本正考慮加入美國的行列，釋放國家石油儲備，以應對烏克蘭動盪局勢。
布油現報99.72美元一桶，升6%。
【16:36】俄羅斯RTS指數腰斬
俄羅斯RTS指數跌幅擴大至48.98%，而俄羅斯MOEX指數瀉45%。
【16:20】俄羅斯RTS指數挫四成
俄羅斯股市重開後，俄羅斯RTS指數跌幅日內擴大至40%，而俄羅斯MOEX指數挫36.4%。
【16:12】美期大幅低走
美股指數期貨持續走低，納指挫3.15%、標指挫2.57%、道指挫2.52%。
【16:09】歐股瀉逾3%
歐股集體大幅低開，歐洲斯托克50指數跌3.48%、德國DAX30指數跌3.68%、英國富時100指數跌2.42%。
【15:41】莫斯科交易暫停交易
莫斯科交易所再次暫停交易。此前，俄羅斯RTS指數跌幅擴大至35%，創2014年底以來新底。