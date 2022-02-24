MIRROR吸金力驚人　ViuTV去年廣告收入倍升　助電盈扭虧為盈

電訊盈科（0008）公布全年業績，截至去年底止，全年純利錄得10.39億元，成功扭虧為盈，2020年同期為虧損10.2億元。每股盈利13.46仙，末期息派27.69仙，全年派37.05仙，按年增15%。

期內，來自持續經營業務的收入增加7%至386.54億元，EBITDA增加6%至123.09億元，來自持續經營業務的股東應佔綜合虧損收窄51%至2.6億元。

當中，免費電視（即ViuTV）及相關業務收益上升152%至8億元，當中廣告收入增加超過一倍至6.15億元，EBITDA 轉虧為盈至9,400萬元。

集團指，年內借助MIRROR的成功，集團的其他業務亦取得優勢。觀眾們的熱烈迴響不單刺激廣告收益，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務。於2021年第三季，首50大廣告客戶中，有13個起用旗下藝人作推廣，當中包括知名品牌如滙豐銀行、三星及麥當勞。故此，藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近十倍。

電盈稱，集團深信這是一條為 ViuTV 提供未來增長機遇的成功方程式。由於收益基礎擴大，OTT 業務已接近EBITDA 收支平衡，而免費電視及相關業務則在年內令 EBITDA 轉虧為盈。公司又指，ViuTV 擁有不斷壯大的觀眾群及具吸引力的觀眾層，於2021年被超過680家廣告客戶選擇作廣告投放以推廣其產品及服務，當中超過一半更為ViuTV的新客戶。現時 ViuTV 的廣告客戶涵蓋各行各業，由金融業、電器至醫療保健不等。

承接MIRROR的強勢，公司指為保持增長動力，免費電視及相關業務將繼續製作優質內容，並探索更多不同的方式推廣現有藝人及栽培新人才，如近期出道的女子組合COLLAR。