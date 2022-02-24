阿里上季經調整EBITA按年跌27%　美股盤前跌逾4%

阿里巴巴（9988）公布截至去年底止第三財季業績，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為513.64億元（人民幣‧下同），按年減少25%；經調整除稅﹑息及攤銷前溢利（EBITA）為448.22億元，按年減少27%。

公司又指出期內經營利潤為70.68億元，按年跌86%，當中包括與數字媒體及娛樂分部相關商譽減值為251.41億元。若不考慮該商譽減值影響，經營利潤減少34%至322.09億元。公司指出同比減少與公司對增長業務投入增加﹑為用戶增長而增加的費用，及支持商家的舉措。公司指出，經調整EBITA按年跌27%至448.2億元。

阿里指出季內歸屬普通股股東淨利潤為204.29億元，跌74%，非公認會計準則淨利潤為446.24億元，按年跌25%。

公司指出季內收入為2,425.8億元，按年增加10%。

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示︰「本季度我們收穫健康的業績表現，收入同比增長 10%。阿里巴巴始終堅持創新和投資未來。正如在新的業務分部中所披露，我們在增長業務的持續投資已取得明確成果。我們對公司現在及長期前景均充滿信心，並於本季度以約 14 億美元回購了約 1,010 萬股美國存託股。」

阿里美股盤前報104.98美元，跌4.32%。