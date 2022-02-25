恒指午後續向下　俄鋁跌近3%｜持續更新

俄烏局勢已到了相當緊張局面，投資者避險情緒相當高漲，美匯指數企穩97水平，道指於周四（24日）更曾急瀉逾800點。但美股市場出現戲劇性變化，道指不單止收復所有失地，更倒升收市，納斯反彈力度更強，抽升逾3%。今早亞太區股市亦見回升，其中日本股市揚升逾300點。今日港股或可隨外圍回升，預料昨日已公布業績的阿里（9988）市場人士焦點之一。近期受惠油價上揚的油股，今日走勢亦為市場關注點。



【13:39】

港股午後續向下，最新報22821點，跌80點，科指升68點，報5137點，國指報8022點，跌8點。

【12:19】

港股今日表現仍疫弱，恒指輕微高開後走勢反覆，曾一度收復23000點後倒跌。

恒指半日跌32點，報22868點，國指報8036點，升6點，科指報5145點，升75點，成交額為789億元。

銀行股今早表現疲弱，滙豐（0005）跌3.6%，中午收市報54.15元，恒生（0011）跌0.9%，報149.2元，中銀（2388）跌2.1%，報28.35元。不過東亞（0023）逆市上揚0.7%，報13.52元。

油股同樣表現疲弱，中石油（0857）跌2.3%，報4.16元，中海油（0883）報9.88元，跌2.4%。

內房股亦告下跌，龍湖（0960）跌3.3%，報41.4元，碧桂園（2007）跌1.6%，融創（1918）跌3.3%，恒大（3333）升0.6%，報1.57元。

科技股反彈，阿里（9988）升1.4%，報106.4元，美團（3690）升2.4%，報174.2元，騰訊（0700）轉跌報427元，跌0.5%。

百威（1876）續上揚，報25.1元，升4.8%。

【10:54】

就烏克蘭的最新發展，瑞士盈豐銀行（EFG Bank）分析道，烏克蘭事件對市場的直接影響有限，但間接的影響可能更大，例如導致能源和食品價格上漲，而能源和食品價格攀升會導致通貨膨脹加劇，同時也會演變成消費稅。因此該行預期，短期內會有一些經濟影響。

瑞士盈豐銀行表示，央行的前景沒有受到重大影響，可能是輕微下調對利率的預期，儘管這種情況持續的時間越長，對未來經濟活動的負面影響就越大，這將導致貨幣政策前景低於目前的預測。

【10:43】

俄烏衝突急升溫，制裁陰霾下，不利國際金融股。滙豐控股﹙0005﹚跌勢加劇，現報53.3元，挫5.1%。

恒指轉跌最新報22832點，跌69點。

【09:40】

港股升幅擴大，恒指曾重上23000點，最新報22959點，升57點，國指升67點，報8098點，科指升5175點，升105點。

阿里（9988）維持逾2%升幅，美團（3690）升3.1%，報175.5元，網易（9999）升3.5%。

醫藥股做好，藥明（2269）升4.3%。

滙豐（0005）卻險守54元，報54.05元，跌3.7%。

【09:25】

恒指高開6點，報22908點，國指報8074點，高開43點，科指報5157點，高開87點。

昨晚阿里（9988）公布上季業績，今早高開2.4%，報107.4元，美團（3690）高開2.3%，騰訊（0700）高開1.1%。

滙豐（0005）再度向下，報54.2元，低開3.5%。

中海油（0883）亦低開，報10.08元，低開0.4%。