新世界中期純利升逾四成至14億　基本溢利升4.8％　派中期息56仙

新世界（0017）公布，中期純利為14.3億元，按年增41％，基本溢利近39億元，按年增4.8％，派中期息0.56元，按年增平，公司指，會維持現有可持續及漸進式的派息。

上半年應佔物業合同銷售為約39億

期內，收入為355.7億元，按年基本持平；其中香港應佔物業合同銷售為約38.8億元，主要來自長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓項目，以及住宅項目傲瀧及瑧頤。截至去年底，集團在香港的待售住宅單位合共 230 個；香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，逾60億元將於2022財年下半年入賬，248億元將於2023財政年度入賬。

至於本港物業投資收入及分部業績分別按年升4%及33.6%，主要由於 K11 MUSEA 人文購物藝術館以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓 K11 ATELIER King’s Road 之經常性租金收入上升，以及營運效率提升。

商場方面，K11 MUSEA 人文購物藝術館期内銷售額按年增長21%，總客流量錄得約 1,200 萬人次，按年增長 21%；K11 Art Mall 購物藝術館於疫情下升級租戶組合，整體租用率維持近 100%，銷售額及人流分別按年增長 28%及 33%。； 2021年12月之客流更創歷史新高，銷售額超過疫情前水平。

料今年樓市穩中向好

另外。內地物業發展收入85.8億人民幣，按年跌14％, 物業投資收入就上升百分之16.7, 合同銷售93.4億人民幣。

2022 財政年度上半年的非核心資產出售約為38.1億元，並持有約40億至60億元資產可於2022財政年度下半年供出售，將帶來額外現金流予核心業務發展。

新世界指，雖然變種病毒Omicron急劇變化，或對營商氣氛造成壓力，但集團基本面仍堅實。由於本地私人住宅市場供求失衡，隨著香港與内地通關進程樂觀，對樓市起正面作用，預料今年樓市穩中向好。