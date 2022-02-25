阿里績後跌勢喘定　經調整溢利有驚喜　惟增長失望大行削目標價

阿里巴巴（9988）周四公布第三季財報，表現略勝預期，拉動美股股價一度由下跌近10%，最終收跌0.7%。今日阿里港股半日升1.4%，中午收報106.4元，成交額22億元。

大摩關注第四季CMR增長

摩根士丹利發表報告指，阿里第三季整體收入較該行預期低1.8%，較市場預期低出1.2%，增長不足一成。經調整EBITA同樣低於該行預期3.9%，按年倒退26.8%。經調整利潤則遠超該行預期，高出20.4%，錄得458億元人民幣，仍倒退26.8%，當中部分受到非經營項目推動所致。

季內，中國零售商業客戶管理（CMR）收入下跌1.3%，較該行預期低出2.8%，集團稱主要受累於需求疲弱、競爭及對商家的支持所致。大摩認為，預期第四財季消費環境維持疲軟，CMR增長前景將會重點關注因素。大摩維持「買入」評級，美股目標價為165美元。

大和：過度沽售 估值吸引

大和證券則對阿里巴巴第三季財報感失望，認為季內主要業務收入增長及盈利均遜預期。即使大和本來已預期CMR在未來兩至三季度停滯不前，但更失望的是，期內雲業務增長放緩。另外，即使阿里對Lazada、盒馬鮮生、菜鳥及雲業務分拆或外來融資將釋放股東價值，但有關業務部門收入增長放緩將損害估值。

大和預計，隨著疫情再爆發，GMV及CMR之間的增長差距持續，第四季的CMR或持平，令全年收入增長僅達指引下限的20%增長。

該行對阿里的預測大致不變，認為市場已經對其過度沽售，並出現吸引的估值水平。大和維持「買入」評級，惟目標價由160元降至155元，以反映核心業務的利潤不合預期。

富瑞認為，阿里巴巴第三財季收入合乎預期，而經調整利潤更勝該行預期。惟受累於宏觀經濟放慢，影響電商業務堵長，加上因應競爭加大投放在本地服務及國際商業，以及用戶增長低於預期，富瑞對阿里巴巴維持「買入」，惟目標價由287元削至277元。