的士荒｜泰加未能為4月到期的士保險續保

保監局已於2022年1月7日根據《保險業條例》（第41章）第35(2)(b)條賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加的共同及各別經理（經理），全面接管泰加的所有事務及資產。

泰加早前已宣布未能為於2022年2月及3月到期的的士保險安排續保。目前，經理仍在了解泰加的經營及財務狀況。為保障客戶利益，泰加未能為於2022年4月到期的的士保險安排續保。泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交《2022年泰加保險的士保險到期保單資料收集表》到保監局。

保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。