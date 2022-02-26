【星之谷】2022新居屋探秘　一文睇清屋苑好與壞

新一期居屋將於本月25日起接受申請，總共發售8,926個全新單位，當中大約一半屋苑位於巿區，大部分都能夠步行至港鐵站，唯一例外是安達臣新發展區的安秀苑，筆者帶大家逐一探秘。

本周先介紹4個位於巿區的屋苑，分別是北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角（土瓜灣）冠山苑及觀塘（安達臣）安秀苑，分別提供248個、1,840個、495個及1,906個單位。



北角驥華苑：部分單位側望維港

驥華苑位於北角電照街海關總部大樓旁，距離港鐵北角站僅約5分鐘路程，預計關鍵日期是2024年7月31日。

雖然說是屋苑，但其實項目只設有一幢大廈，提供248個單位，包括93個開放式、 124個一房及31個兩房，面積介乎280呎至457呎。

屋苑東北面是電照街遊樂場，後面是東區走廊及維多利亞港。7號室兩房單位向北面對北角匯（三期），可側望維港景觀。

啟德啟欣苑：提供320個「激細」單位

啟欣苑位於啟德新發展區內，實際位置比較接近港鐵宋皇臺站，步行約5分鐘，預計關鍵日期是2024年12月31日。

屋苑設有兩幢大廈，共提供1,840個單位，包括320個「激細」開放式、560個開放式、540個一房及440個兩房，面積介乎186呎至448呎。

現時啟德發展區較側重於開發鄰近啟德站項目，反而宋王臺站一帶發展較慢，相信往後配套及景觀會出現頗大變數。

啟德啟欣苑/ 周智堅攝

馬頭角冠山苑：與港鐵站距離最近

冠山苑位於土瓜灣高山道、山西街交界，即高山劇場入口附近。屋苑距離港鐵土瓜灣站只有約200米，屬今期居屋中與港鐵站最接近的屋苑，項目預計關鍵日期是2024年11月30日。

與北角驥華苑相似，整個屋苑只設有一幢提供495個單位的大廈，包括231個開放式及264個一房，面積介乎281呎至447呎，部分一房單位設有減音露台。屋苑東面是漆咸道天橋，5至11室單位交通嘈音問題不容忽視。

觀塘安秀苑：靠巴士及小巴出入

安秀苑位於東達臣道新發展區內，鄰近安達邨，現時交通配套主要依靠區內來往觀塘的巴士或小巴，繁忙時間候車問題已多次成為新聞。

至於港鐵東九龍線一直只聞樓梯響，按現有訊息估計，最接近的港鐵站很可能是離安秀苑有段距離的寶達邨，作用不大。

安秀苑設有兩幢大廈，提供1906個單位，包括528個開放式、983個一房及395個兩房，面積介乎279呎至479呎。屋苑超過7成單位屬一房、兩房，比例超啟欣苑，對居住空間有要求的用家可多加研究。項目預計關鍵日期為2024年11月30日。

了解更多：https://starpagency.com/

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。