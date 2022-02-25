烏克蘭局勢｜戰火衝擊環球市場　一文看清三大行為事態發展把脈

俄烏兩國局勢突然急轉直下，雙方已互相開火。事態迅速惡化引發投資者恐慌情緒升溫，多國股市於周四大跌，其中道指曾瀉逾800點。由於事出突然，多間大行正評估對金融市場，以致各國在貨幣政策取態的影響。



景順料衝突集中於烏克蘭領土

景順全球市場策略師團隊指出，迄今為止的市場反應是專注避險，但並非無差別地進行。跨資產類別和地區的變動反映了宏觀風險敞口中，受衝突影響最嚴重的大宗商品有顯著波動。該行相信正處於一個全面公開衝突情景中。在歐洲發生公開衝突顯然是對國際體系的重大衝擊。然而，鑑於北約對西歐國家的保護，確實預計衝突將集中在烏克蘭領土上。

該行進一步指出，就整體經濟而言，對烏克蘭和俄羅斯的附帶損害最為嚴重。歐洲受影響最大，美國和亞洲較少，對許多新興市場的影響則在兩者之間。對世界其他地區的經濟影響可能來自大宗商品價格上漲，推高通脹而損害增長，出現輕微滯脹。但是，如果衝突和緊張局勢升級到俄羅斯被排除在西方支付和快速通訊系統之外的地步，就像伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的滯脹衝擊。事實上歐洲40%天然氣、一半的固體燃料（包括煤炭），約四分之一石油供應來自俄羅斯。

景順預計其後果將稍為舒緩主要央行的鷹派立場，認為美聯儲傾向於在三月加息25個基點，歐洲央行將保持觀望。

預期市場短期內續波動

該行預計短期內市場將繼續高度波動，但注意到過去的衝突往往為長期投資者提供了良好的切入點。鑑於波動性和不確定性加劇，戰爭（以及滯脹風險）加強了投資組合多樣化的理由。

就今次事件的長遠影響。景順認為在涉及國家利益和意識形態時，看到外交經濟政策側重於減少或至少管控國家安全風險，不再鼓勵經濟和金融一體化，從而增加雙邊或多邊依存並增加衝突成本。

RBC料制裁對全球經濟添額外風險

加拿大皇家銀行財富管理則指出，正如在最近的地緣政治評論中所述，認為俄羅斯與烏克蘭政府之間的衝突植根於俄羅斯與美國/北約之間更廣泛的鬥爭。

該行認為目前尚不清楚西方國家將對俄羅斯實施哪些嚴厲制裁，以及俄羅斯又可能實施哪類反制裁。制裁的不確定性給股票市場、能源、農業和金屬市場以及全球經濟增長帶來了額外的風險。相信這是現階段發達股票市場的主要憂慮。

最終，在俄羅斯軍事襲擊對股市的直接影響消退後，美國和全球經濟和盈利增長的趨勢將為發達市場股市的未來發展定調。

東歐的事件正在迅速展開，並有可能在未來幾天和幾週內進一步影響金融和能源市場，這在很大程度上取決於實施的具體制裁和反制裁措施，以及它們會否影響俄羅斯的整體原油供應和歐洲天然氣供應。如以史為鑑，及華盛頓和莫斯科雙方在制裁和反制裁均保持冷靜，這場衝突對股市影響可能不大，即使俄羅斯和美國/北約之間的爭端持續。

盈豐認為事件直接影響有限

此外瑞士盈豐銀行 (EFG Bank) 分析道，烏克蘭事件對市場的直接影響有限，但間接的影響可能更大，例如導致能源和食品價格上漲，而能源和食品價格攀升會導致通貨膨脹加劇，同時也會演變成消費稅。因此該行預期，短期內會有一些經濟影響。

瑞士盈豐銀行表示，央行的前景沒有受到重大影響，可能是輕微下調對利率的預期儘管這種情況持續的時間越長，對未來經濟活動的負面影響就越大，這將導致貨幣政策前景低於目前的預測。