渣打指政府對今年本港經濟情況預測太樂觀　降GDP增長預測至1.2%

香港經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，渣打預料今年首季本港經濟收縮1.3%，又認為政府對今年經濟增長介乎2至3.5%的預測過於樂觀，該行將今年全年增長預測由2.3%降至1.2%。

渣打指出，隨著第5波疫情爆發，政府進一步收緊社交距離措施，認為首季經濟出現收縮機會甚高。就算未爆發本輪疫情前，該行預料首季增長只錄得0.8%增長。該行指出政府計劃在下月進行3輪的全民檢測，相信屆時出現大規模檢疫已屬無可避險。不過該行認為到那時疫情將會到達高達，至5﹑6月時有機會逐步放寬現行社交距離措施。

該行預料本港經濟在第二季，將會收復部份在首季時失地，而政府推出的紓困措施及內地經濟重新加速，對本港經濟帶來支持。

該行又預期上半年本港失業率將會明顯上升，特別是在零售﹑交通運輸﹑餐飲及建築行業尤其明顯。可是按去年情況，只要社交距離措施放寬，職位將會迅速湧現。

該行指出香港面臨的挑戰，並非僅為首季經濟收縮。為降低從外輸入確診個案的風險，以及在實施動態清零的目標情況下，預期緊格的旅遊限制會在今年大部份時間繼續實施。同時高利率及較疲弱的經濟增長情況下，樓市會出現較長時間的疲軟狀態，前述種種皆導致本港經濟復蘇較弱。該行將今年經濟增長預測降至1.2%，惟上調明年增長預測，由2.5%上調至3.2%。